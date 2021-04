VOTE AU BOEUF: Lance Armstrong contre Greg LeMond OU Red Wings contre Avalanche

(5) Lance Armstrong contre Greg LeMond

Analyse de Sweet Sixteen: Par Dieu, ils l’ont encore fait. Nos bicyclettes ont battu les frères de baseball des Bronx Bombers. Je savais qu’ils avaient une chance (prenez-le, comme une seringue?) Pour y parvenir, mais je m’attendais à ce que ce soit un peu plus proche d’un combat que d’une marge de victoire de huit pour cent. Lance Armstrong et Greg LeMond vivent pour rouler un autre jour.

Répartition du bœuf: Lance Armstrong et Greg Lemond sont les seuls Américains à avoir remporté (ou «gagner») le Tour de France à plusieurs reprises. Et si ces héros du cyclisme auraient pu profiter d’une relation de type passeur de flambeau, ils ne l’ont pas fait. Parce que comme toutes les choses Lance Armstrong, les drogues améliorant la performance ont dominé le récit. Et avant que vous ne le sachiez, vous avez une grosse tranche de boeuf génétiquement modifié infusé de stéroïdes.

Plus connu pour: Tricherie.

Les menaces, le dopage et le système juridique ont alimenté le boeuf de Lance Armstrong avec Greg LeMond

(2) Red Wings contre Avalanche

Analyse de Sweet Sixteen: Vous pouvez dire que ce bœuf est habitué à lancer des coups de poing parce qu’il abat absolument ses adversaires. Nos garçons de hockey ont remporté le troisième plus grand nombre de votes de tous les bœufs dans le Sweet Sixteen et ont recueilli 73 pour cent des votes lors de leur match de deuxième tour. Serena et Sharapova ont leur propre bœuf emblématique, mais quelqu’un peut-il arrêter cette querelle de sang entre Detroit et le Colorado?

Répartition du bœuf: Dans le sixième match des finales 95-96 de la Conférence de l’Ouest, Claude Lemieux a fait entrer Kris Draper dans les planches lors d’une victoire en avalanche qui a éliminé les Red Wings des séries éliminatoires. Cela a également déclenché une rivalité qui durerait jusqu’en 2003. Au cours de cette période, les équipes se sont combinées pour cinq coupes Stanley, deux bagarres majeures, d’innombrables autres combats et tant de pénalités. Les faits saillants incluent plusieurs combats entre gardiens de but et gardiens de but, des entraîneurs criant après les entraîneurs, du sang, des coups sûrs, de la vengeance et un très bon hockey.

Plus connu pour: Des bagarres, des passages à tabac, des visages ensanglantés, de nombreuses coupes Stanley. Cela a duré assez longtemps pour que je ne puisse pas en choisir un. Me poursuivre en justice.

Comment un coup violent a fait boule de neige des années de bœuf de hockey de niveau championnat | Red Wings vs Avalanche

Prédiction de match: J’aime beaucoup ces deux épisodes, mais après leur diffusion dans les deux premiers tours, je pense que les Red Wings et Avalanche ont trouvé leur rythme. Quelle que soit l’équipe qui se qualifiera pour le Final Four, elle aura certainement un test difficile, attirant le vainqueur de la région de la NFL, mais si c’est le boeuf de la LNH qui passe, alors ils pourraient avoir juste assez de soutien pour les voir en finale.

Revivez chaque épisode et dites-nous ci-dessous quel bœuf est le meilleur. Le vote est ouvert jusqu’au 7 avril, puis le Final Four débutera le 8 avril.

Si le sondage ne s’affiche pas ci-dessous, cliquez ici.

Sondage

Quel bœuf est le meilleur? 26% Lance Armstrong contre Greg LeMond (139 votes) 73% Red Wings contre Avalanche (390 votes) 529 votes au total Votez maintenant

Cliquez ici pour revenir à la parenthèse.