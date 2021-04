VOTE AU BOEUF: Paul Pierce contre LeBron James OU Vince Carter contre Toronto

(8) Paul Pierce contre LeBron James

Analyse de Sweet Sixteen: Le Shaq final est en panne. Il est l’un des plus gros boeufs (dans tous les sens du terme) que nous ayons et aucun de ses bœufs n’est digne des Elite Eight. C’est un grand jour pour Paul Pierce – qui s’en soucierait certainement. LeBron, hein, il a plusieurs anneaux. Cela dit, ce fut une bataille serrée. LeBron et Paul n’ont recueilli que 49 votes de plus, ce qui leur a donné un avantage de quatre pour cent.

Répartition du bœuf: La bataille entre ces buteurs d’élite englobe plusieurs équipes, des membres de la famille et même un incident de crachat pré-saison. Et depuis sa retraite, Pierce l’a reporté dans l’espace de diffusion où il a eu l’occasion d’exprimer ses opinions sur le roi James, qui aux yeux de Pierce, n’est pas digne de la couronne (GASP!).

Plus connu pour: Les batailles éliminatoires entre ces mecs n’ont jamais été simples et directes, et comme ils se manquaient aussi souvent qu’ils se rencontraient, les confrontations étaient toujours un peu plus spéciales.

Avant que Paul Pierce ne gronde LeBron James à la télévision, il se battait contre la famille de LeBron et crachait sur ses coéquipiers

(2) Vince Carter contre Toronto

Analyse de Sweet Sixteen: C’était une bataille plus serrée pour VC et Toronto que pour leur match du premier tour, mais pas de beaucoup. Ils ont obtenu 61% des voix et continuent de ressembler à la boule de démolition de leur région.

Répartition du bœuf: Au cours de deux décennies, Vince Carter est passé de peut-être l’athlète le plus aimé de Toronto à peut-être l’athlète le plus méprisé de Toronto à … quelque part entre les deux, mais certainement plus proche de la première chose. Moue, mauvaise gestion, blessures, histoires scandaleuses et autres blessures. Après tout cela est venu un métier lamentable, et des années de fans qui ont une fois embrassé Carter le huent chaque fois qu’il lui rend visite.

Plus connu pour: Pas nécessairement un moment, mais le passage général du visage d’une franchise à l’ennemi de tout Toronto.

Le bœuf de 10 ans de Vince Carter avec Toronto comprenait Nelly, un possible slam corporel et tant de blessures

Prédiction de match: Le seul problème que Carter et Toronto pourraient avoir, c’est s’ils envisagent leur match du Final Four. LeBron et Paul sont certainement capables de leur lancer un défi, mais le boeuf canadien a simplement une saveur différente. Ils ressemblent à l’Oiseau-Laimbeer de leur région.

Revivez chaque épisode et dites-nous ci-dessous quel bœuf est le meilleur. Le vote est ouvert jusqu’au 7 avril, puis le Final Four débutera le 8 avril.

Sondage

Quel bœuf est le meilleur? 32% Paul Pierce contre LeBron James (103 voix) 67% Vince Carter contre Toronto (210 votes) 313 votes au total Voter maintenant

