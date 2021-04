VOTE AU BOEUF: Richard Sherman contre Michael Crabtree OU Odell Beckham Jr contre Josh Norman

(8) Richard Sherman contre Michael Crabtree

Analyse de Sweet Sixteen: Les joueurs l’ont. Face à leurs anciens entraîneurs, Sherman et Crabtree ont eu une période assez facile. 58% des voix dans le Sweet Sixteen sont assez confortables, et je pense que cela montre l’importance d’un moment mémorable au sein d’un boeuf. La diatribe de Sherman après son jeu contre Crabtree, désolé récepteur de cul et autres, laissez ce boeuf vraiment étendre ses jambes dans le courant dominant. Va-t-il continuer à avoir une telle chance? Seul le temps le dira. Genre, environ trois jours.

Répartition du bœuf: C’est un autre épisode unique où notre souvenir est très différent de la façon dont il s’est réellement passé. Oui, le match de championnat NFC entre 49ers et Seahawks a contribué à le mettre sur la carte après que Sherman a refusé à Crabtree le touché gagnant, puis a trouvé toutes les caméras possibles et a exprimé sa désapprobation de Crabtree. Mais cela est allé plus loin que nous ne le savions à l’époque, et à cause de leurs réponses prudentes, plus profond que nous ne pourrions jamais le savoir. Ou, jusqu’à l’autobiographie inévitable de Sherman.

Plus connu pour: Le « désolé récepteur du cul » déclamé, duh.

Le bœuf de Richard Sherman et Michael Crabtree était bien plus profond que ce que nous avons vu en public

(3) Odell Beckham Jr. contre Josh Norman

Analyse de Sweet Sixteen: Alors que leur adversaire a remporté exactement 666 voix, le diable n’a pas pu aider Peyton et Vanderjagt à faire dérailler l’un des bêtes les plus notables. OBJ et Norman ont croisé les anciens Colts, ce qui n’est vraiment pas une grande surprise. C’est l’un des bêtes les plus mémorables qui soit apparu au-delà du monde du football.

Répartition du bœuf: Beckham et Norman se sont affrontés pour la première fois à la fin de la saison 2015. Les Panthers de la Caroline étaient invaincus, les Giants de New York à six victoires étaient toujours très impliqués dans la conversation NFC Est, et pourtant le duo du coin des récepteurs a pris le dessus. Cela s’est transformé en un jeu incroyable, mais l’histoire principale était le boeuf le plus incroyable.

Plus connu pour: Ce match des Panthers-Giants était incroyable et ils ont légitimement oublié toute la partie «football» du football.

Le bœuf d’Odell Beckham Jr avec Josh Norman était un drame percutant et alimenté par les médias

Prédiction de match: OBJ et Norman ont détrôné le bœuf Harbaugh-Sherman, maintenant ils peuvent essayer de ruiner à nouveau Sherman. S’il y avait un joueur de la NFL qui voulait gagner une tranche de boeuf, vous savez juste que ce serait Sherman. Ces beeves ne sont pas trop différents – ils sont tous les deux receveur large et demi de coin ET ils ont chacun un moment décisif massif sur lequel tout le reste a tourné. Pourrait-il se résumer à celui qui a été raconté par un meilleur conteur? Eh bien, mauvaise nouvelle – j’ai écrit les deux… mettez votre argent sur OBJ contre Norman. Il a un coup de poing littéral et, dans mon esprit, est suffisamment mémorable pour continuer à faire l’objet d’un signe de tête.

