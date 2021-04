VOTE AU BOEUF: Serena Williams contre Maria Sharapova OU Red Wings contre Avalanche

(3) Serena Williams contre Maria Sharapova

Analyse du premier tour: Croisière Serena et Sharapova, sets droits, gros vieux as, pas de surprise ici. Je veux dire, ils allaient contre des gars qui sont devenus célèbres pour la course afin qu’ils puissent au moins échapper à cette raclée.

Répartition du bœuf: Serena Williams a tellement dominé Maria Sharapova sur le terrain au cours de la dernière décennie que vous ne vous souvenez peut-être pas du bref moment où nous pensions que Sharapova était sur le point de prendre la couronne. En dehors du terrain, le bœuf est resté principalement privé – mais quand ce n’est pas le cas, il est devenu assez personnel et inconfortable.

Plus connu pour: Probablement soit la domination de Serena sur Maria, soit le livre de Sharapova qui a aidé à combler les lacunes (bien qu’avec juste un peu de parti pris).

Le bœuf Serena vs Sharapova implique des rumeurs de petit ami, des citations de livres étranges et une rivalité très déséquilibrée

(2) Red Wings contre Avalanche

Analyse du premier tour: Les équipes de hockey ont remporté la victoire la plus facile du premier tour. Ils ont remporté 77% des votes et ont éliminé l’un des bêtes MLB les plus mémorables. Je suppose que les fans de hockey ont vraiment ébranlé le vote, et c’est ainsi que cela fonctionne. Ce bœuf est mon préféré de tous les temps et a été un bain de sang absolu qui a vieilli comme… eh bien, vous terminez le jeu de mots.

Répartition du bœuf: Dans le sixième match de la finale 95-96 de la Conférence de l’Ouest, Claude Lemieux a fait entrer Kris Draper dans les planches lors d’une victoire en avalanche qui a éliminé les Red Wings des séries éliminatoires. Cela a également déclenché une rivalité qui durerait jusqu’en 2003. Au cours de cette période, les équipes se sont combinées pour cinq coupes Stanley, deux bagarres majeures, d’innombrables autres combats et tant de pénalités. Les faits saillants comprennent plusieurs combats entre gardiens de but et gardiens de but, des entraîneurs criant après les entraîneurs, du sang, des coups sûrs, de la vengeance et un très bon hockey.

Plus connu pour: Des bagarres, des passages à tabac, des visages ensanglantés, de nombreuses coupes Stanley. Cela a duré assez longtemps pour que je ne puisse pas en choisir un. Me poursuivre en justice.

Comment un coup violent a fait boule de neige des années de bœuf de hockey de niveau championnat | Red Wings vs Avalanche

Prédiction de match: Pourrait littéralement lancer une pièce et ensuite deviner qu’un autre et continuer à le faire jusqu’au 5 avril. Mon cœur veut que les deux avancent, mon instinct dit que les deux le peuvent. Cela pourrait être une explosion complète dans les deux sens, ou pourrait être le match le plus serré que nous ayons. Je vais dire que la puissance des étoiles l’emporte et que Serena contre Sharapova continue de jouer, mais Wings and Aves est l’un des plus grands bêtes de l’histoire du sport avec une haine totale de l’équipe. Vraiment, nous sommes tous gagnants avec ce match.

Revivez chaque épisode et dites-nous ci-dessous quel bœuf est le meilleur. Le vote est ouvert jusqu’au 4 avril, puis l’Elite Eight commencera le 5 avril.

