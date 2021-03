Vote de la phase 1 des élections au Bengale occidental: tout ce que vous devez savoir sur le scrutin de l’Assemblée de la BM 2021

Vote de la phase 1 du Bengale occidental: Dans la phase 1, le BJP se dispute sur 29 sièges et son allié AJSU, un siège de Baghmundi dans le district de Purulia.

Bengale occidental (BM) Élection 2021 Phase 1 Sondage: Au Bengale occidental, le vote pour la première phase aura lieu demain, c’est-à-dire le 27 mars. Selon la Commission électorale, il y a 191 candidats dans la mêlée pour les 30 circonscriptions électorales à voter en phase I au Bengale occidental. Il y a un total de 294 sièges à l’assemblée du Bengale occidental qui iront aux urnes en huit phases à partir de demain. Ces 30 circonscriptions sont réparties dans des régions à dominance tribale, notamment Bankura, Purulia, Jhargram, Purba Medinipur et Paschim Medinipur. Autrefois considérées comme la citadelle de la gauche, ces circonscriptions ont soutenu sans réserve TMC après 2011. Dans les sondages de l’assemblée de 2016, TMC, dirigée par Mamata Banerjee, avait remporté 27 des 30 sièges tandis que le Congrès n’en avait remporté que deux.

En phase 1, le BJP se dispute sur 29 sièges et son allié AJSU, un siège de Baghmundi dans le district de Purulia. TMC est en lice sur 29 sièges et soutient un candidat indépendant de Joypur car la nomination du candidat TMC a été rejetée par le directeur du scrutin.

Si nous examinons les candidats clés aux élections de l’Assemblée de la phase I du Bengale occidental, l’actrice devenue politicienne June Malia se présente sur un ticket TMC de Medinipur, l’ancienne ministre de gauche Susanta Ghosh, le chef du Congrès Nepal Mahata, Ashutosh Mahato de l’AJSU et l’ancien gauche La ministre des affaires tribales, Deblina Hembram, sont des noms éminents à présenter. Alors que Susanta Ghosh est en compétition depuis Salboni, Nepal Mahata tente sa chance depuis Baghmundi, Ashutosh Mahato de Baghmundi et Deblina Hembram de Ranibandh.

Il y a environ 70 électeurs lakh répartis dans les 30 circonscriptions: Patashpur (227491), Kanthi Uttar (248479), Bhagabanpur (245077), Khejuri (227748), Kanthi Dakshin (216398), Ramnagar (254788), Egra (274956), Dantan (224675), Nayagram (218490), Gopiballavpur (219205), Jhargram (225620), Keshiary (231098), Kharagpur (215564), Garbeta (222139), Salboni (265094), Medinipur (266395), Binpur (216229), Bandwan (216229), Bandwan (272609), Balarampur (224133), Baghmundi (236974), Joypur (236404), Purulia (243434), Manbazar (243875), Kashipur (227397), Para (231357), Raghunathpur (247821), Saltora (224150), Chhatna (232147), Ranibandh (244233) et Raipur (215543). Au Bengale occidental, il y a 7,32 crores d’électeurs au total éligibles pour voter. Il y aura 1 01 916 isoloirs pour 294 sièges dans l’État.

La campagne de haute intensité pour la première phase au Bengale occidental s’est terminée hier et a vu les hauts dirigeants du BJP sillonner les circonscriptions, notamment Amit Shah, le Premier ministre Narendra Modi, JP Nadda, Yogi Adityanath et Rajnath Singh. Pour TMC, la campagne a été menée par CM Mamata Banerjee, son neveu, le député Abhishek Banerjee et Jharkhand CM Hemant Soren. Pour l’Alliance Congrès-Gauche, la campagne a été menée par Rahul Gandhi, Adhir Ranjan Chowdhury, Abbas Siddiqui, Chattisgarh CM Bhupesh Baghel et le secrétaire général du CPI (M) Sitaram Yechury. Le vote devrait commencer vers 8 heures et se poursuivre jusqu’à 18 heures. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

