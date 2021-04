Vote de la phase 4 des élections au Bengale occidental: Vérifiez l’heure du vote de la phase 4 de l’élection de l’Assemblée de la Banque mondiale, le calendrier, les lignes directrices de Covid-19, le scrutin de sortie, les principaux candidats et circonscriptions, la date des résultats et plus

Élection au Bengale occidental 2021: pour 44 sièges, 373 candidats sont en lice.

Élection 2021 du Bengale occidental (BM) Phase 4 du scrutin, candidats clés et circonscriptions: Le scrutin pour 44 sièges d’assemblée dans la phase quatre des élections au Bengale occidental aura lieu samedi (10 avril). Au cours des trois premières phases, 91 sièges sont allés aux urnes – 30 sièges dans la première phase le 27 mars, 30 sièges dans la deuxième phase le 1er avril et 31 sièges dans la troisième phase le 6 avril. Le Bharatiya Janata Party (BJP) et le Trinamool Congress (TMC) de Mamata Banerjee occupent 44 sièges d’assemblée répartis dans cinq districts du Bengale occidental. Les circonscriptions qui vont aux urnes de la quatrième phase sont réparties sur Howrah (partie II), South 24 Parganas (partie III), Hooghly (partie II), Alipurduar et Coochbehar. Pour 44 sièges, 373 candidats sont en lice, dont certaines des personnalités éminentes comme l’ancien joueur de cricket Manoj Tiwary, le chanteur de Bollywood et député du BJP Babul Supriyo, Locket Chaterjee, Payel Sarkar et l’ancien ministre Rajib Banerjee.

Élection au Bengale 2021: principales circonscriptions et candidats en phase 4

Shibpur: Manoj Tiwary (TMC) contre Rathindranath Chakraborty (BJP) contre Dr Jagannath Bhattacharya (AIFB)

Behala Paschim: Partha Chatterjee (TMC) contre Srabanti Chatterjee (BJP) contre Nihar Bhakta (CPIM)

Tollygunge: Aroop Biswas (TMC) contre Babul Supriyo (BJP) contre Debdut Ghosh (CPIM)

Behala Purbo: Ratna Chatterjee (TMC) contre Payel Sarkar (BJP) contre Samita Har Chowdhury (CPIM)

Domjur: Kalyan Ghosh (TMC) contre Rajib Banerjee (BJP) contre Uttam Bera (CPIM)

Chunchura: Asit Mazumdar (AITC) contre Locket Chatterjee (BJP) contre le Dr Pranab Ghosh (AIFB)

Électeurs en phase quatre élections à l’Assemblée du Bengale occidental 2021

Total des votants – 1,15,81,022

Électeurs masculins – 58,82,514

Électeurs féminins – 56,98,218

Heure du scrutin: le vote aura lieu de 7 h 00 à 18 h 30 dans 15 940 bureaux de vote

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021

Durée de l’Assemblée

Du 31 mai 2016 au 30 mai 2021

Nombre de sièges d’assemblage: 294

Réservé aux SC: 68

Réservé aux ST: 16

Nombre d’électeurs généraux: 7,32,94,980

Nombre d’électeurs de service: 1,12,642

Nombre d’électeurs outre-mer: 210

Nombre total d’électeurs: 7,34,07,832

Nombre de bureaux de vote en 2016: 77 413

Nombre de bureaux de vote en 2021: 1 01 916

Augmentation en pourcentage du nombre de bureaux de vote: 31,65%

Élection au Bengale occidental 2021: Liste des 44 circonscriptions de l’Assemblée qui se rendront aux urnes lors de la phase IV

Numéro et nom de la circonscription de l’Assemblée

1. 1 – Mekliganj (SC)

2. 2 – Mathabhanga (SC)

3. 3 – Coochbehar Uttar (SC)

4. 4 – Coochbehar Dakshin

5. 5 – Sitalkuchi (SC)

6. 6 – Sitai (SC)

7. 7 – Dinhata

8. 8 – Natabari

9. 9 – Tufanganj

10. 10 – Kumargram (ST)

11. 11 – Kalchini (ST)

12. 12 – Alipurduars

13. 13 – Falakata (SC)

14. 14 – Madarihat (ST)

15. 147 – Sonarpur Dakshin

16. 148 – Bhangar

17. 149 – Kasba

18. 150 – Jadavpur

19. 151 – Sonarpur Uttar

20. 152 – Tollyganj

21. 153 – Behala Purba

22. 154 – Behala Paschim

23. 155 – Maheshtala

24. 156 – Budge Budge

25. 157 – Metiaburuz

26. 169 – Bally

27. 170 – Howrah Uttar

28. 171 – Howrah Madhya

29. 172 – Shibpur

30. 173 – Howrah Dakshin 31. 174 – Sankrail (SC)

32. 175 – Panchla

33. 176 – Uluberia Purba

34. 184 – Domjur

35. 185 – Uttarpara

36. 186 – Sreerampur

37. 187 – Champdani

38. 188 – Singur

39.189 – Chandannagar

40. 190 – Chunchura

41. 191 – Balagarh (SC)

42. 192 – Pandua

43. 193 – Saptagramme

44. 194 – Chanditala

Documents d’identification des électeurs dans les bureaux de vote

Pour l’identification des électeurs dans les bureaux de vote, l’électeur doit présenter l’EPIC (Electors Photo Identity Card) ou l’un des documents d’identification suivants approuvés par la Commission.

Carte Aadhar

Carte de travail MNREGA

Livret bancaire

Livret de bureau de poste

Carte à puce d’assurance maladie (délivrée dans le cadre du programme du ministère du Travail)

Permis de conduire

Carte PAN

Carte à puce émise par RGI sous NPR

Passeport indien

Document de pension avec photo

Cartes d’identité de service (par le gouvernement central / de l’État / les PSU / les sociétés à responsabilité limitée)

Cartes d’identité officielles délivrées aux députés / députés / MLC

