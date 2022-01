Vote des non-citoyens à New York : le dernier plan politique de la gauche

Plus de 800 000 personnes seront bientôt éligibles pour voter aux élections municipales à New York.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

ré

Malgré les réticences, le nouveau maire de New York, Eric Adams, a remplacé le conseil municipal et a autorisé plus de 800 000 résidents non-citoyens à voter lors des futures élections pour le maire et tous les autres responsables de la ville.

À partir de 2023, la ville devra imprimer des bulletins de vote séparés pour les courses municipales, car les non-citoyens ne pourront toujours pas voter aux élections présidentielles et nationales. Mais ne vous y trompez pas. La nouvelle loi de New York fait partie d’une campagne nationale visant à brouiller le sens même de la citoyenneté et à promouvoir le vote des non-citoyens partout et pour tous les bureaux.

Il y a peu de limites sur la distance à laquelle le « réveil » …