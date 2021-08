Vote final aujourd’hui ; Amendement Crypto compromis dans le projet de loi sur l’infrastructure rejeté par un seul sénateur

Il est encore temps pour le sénateur Richard Shelby de changer sa position avant le vote final de mardi, et si le projet de loi d’origine est finalement adopté, il doit encore autoriser la Chambre, qui peut apporter des modifications au projet de loi où un tout nouvel amendement peut être poussé .

Richard Shelby, un sénateur de l’Alabama, a mis fin au compromis bipartite sur une disposition fiscale cryptographique dans un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars, dont une partie devrait être financée en collectant environ 28 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie grâce à des exigences élargies de déclaration de taxe cryptographique .

Shelby était le seul à avoir déposé une objection au compromis soutenu par les démocrates, les républicains et le département du Trésor.

Comme l’amendement n’a pas reçu le consentement unanime, il ne sera pas inclus dans le projet de loi, mais au fur et à mesure qu’il sera présenté à la Chambre, “nous pouvons essayer d’obtenir un tout nouvel amendement à partir de zéro qui peut répondre à toutes nos préoccupations”, a déclaré Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter.

Le sénateur Richard Shelby (R-AL) s’est opposé à l’amendement de compromis. Il n’a pas obtenu son propre amendement pour 50 milliards de dollars de dépenses de défense, il est donc contre tous les autres. A moins qu’il ne change d’avis, c’est tout. L’amendement de compromis est mort. Pour info, il prend sa retraite à la fin de ce mandat. – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 9 août 2021

Lundi, le sénateur Pat Toomey s’est rendu au Sénat pour demander le consentement unanime sur l’adoption de l’amendement Toomey-Warner-Lummis-Sinema-Portman visant à clarifier les règles de déclaration de l’IRS pour les transactions cryptographiques sans imposer d’exigences de déclaration d’informations aux jalonneurs, mineurs et autres. non-courtiers ou freiner l’innovation.

Et bien qu’il ne soit pas parfait, le compromis est meilleur que le projet de loi sous-jacent. Il dispose d’exemptions pour les validateurs et les fabricants de portefeuilles matériels/logiciels. L’amendement compromis resserre également suffisamment la définition élargie de “courtier” pour qu’il soit difficile de prétendre qu’il couvre les développeurs de protocoles qui écrivent et publient uniquement du code, a déclaré Brito.

Même la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exprimé son soutien à l’amendement comme elle l’a déclaré dans un communiqué : « Je suis reconnaissante aux sénateurs Warner, Portman, Sinema, Toomey et Lummis d’avoir travaillé ensemble sur cet amendement pour clarifier les dispositions importantes de l’accord bipartite sur les infrastructures. cela fera des progrès significatifs en matière d’évasion fiscale sur le marché des crypto-monnaies. »

Nos efforts pour obtenir un vote sur une solution d’actif numérique ont échoué parce que d’autres sénateurs ont refusé de mettre de côté leurs désaccords pour soutenir quelque chose sur lequel ils pouvaient réellement s’entendre. Merci @SenToomey d’avoir expliqué cela à la fin de notre effort sur le terrain.https://t.co/Lok8EWK1Eb – Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 9 août 2021

Cependant, l’objection d’un seul sénateur suffit à faire échouer l’amendement, et c’est exactement ce qui s’est passé.

Cependant, ce n’est pas encore fini.

Avant le vote de mardi, si le sénateur Shelby renverse sa position, l’amendement crypto peut toujours être adopté.

«Donc, techniquement, ce n’est pas fini… si le sénateur Shelby change d’avis d’ici le vote final sur le projet de loi (probablement demain matin), ils pourraient réessayer. Cela étant dit, Shelby est connu pour être un gars assez têtu », a noté Kristin Smith, directrice exécutive de la Blockchain Association.

Pour ceux qui rattrapent leur retard :

– Sen Shelby vient de bloquer tous les amendements

– Y compris l’amendement pro-crypto

– Mais Shelby peut encore changer d’avis avant le vote final

– Et Britt est l’ancien chef de cabinet de Shelby et son successeur approuvé

– Alors elle pourrait le balancer

– Ça vaut le coup de demander poliment ! https://t.co/9GIH3rSh9H – Balaji Srinivasan (@balajis) 10 août 2021

“Nous devrions encourager la concurrence ici en Amérique, et non stimuler l’activité économique à l’étranger”, a déclaré Kati Britt, ancienne chef de cabinet de Shelby et successeur approuvé alors qu’elle soutenait la crypto sur Twitter.

Au milieu de cela, Spencer Dinwiddie, partisan de la cryptographie, qui a été amené à signer et à échanger avec les Nets, est également prêt à prendre en charge la crypto dans le DC.

“Je pense que je serai le premier meneur de l’histoire de DC à éventuellement faire pression sur les sénateurs à propos de Bitcoin”, a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.