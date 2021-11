Vote majoritaire : les investisseurs institutionnels sont favorables à neuf résolutions depuis le 24 octobre

Ces deux résolutions avaient rencontré des problèmes en août de cette année après que des sociétés de conseil en vote aient soulevé des objections contre le renouvellement du mandat et la rémunération de Lal. (Image représentative)

Par Rajesh Kurup

Les investisseurs institutionnels s’étaient prononcés en faveur de l’ensemble des neuf résolutions de deux sociétés depuis le 24 octobre, avec une majorité de plus de 83 % du total des voix exprimées.

Selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), toutes les résolutions soumises au vote au cours de la période de sept jours ont été approuvées « confortablement ». Celles-ci comprenaient deux résolutions d’Eicher Motors et sept d’Accelya Solutions.

La résolution d’Eicher Motors de reconduire Siddhartha Lal en tant que directeur général pour cinq ans à compter du 1er mai 2021 a été approuvée avec 83,7% du total des votes des investisseurs institutionnels. De plus, une résolution d’approuver sa rémunération pour cinq ans, effective à compter du 1er mai 2021, et ne dépassant pas 1,5% des bénéfices par an, a été adoptée avec 96,3% des voix exprimées.

Ces deux résolutions avaient rencontré des problèmes en août de cette année après que des sociétés de conseil en vote aient soulevé des objections contre le renouvellement du mandat et la rémunération de Lal. Plus tôt, en août, les actionnaires avaient rejeté une résolution spéciale visant à reconduire Lal au poste de directeur général et à approuver sa rémunération annuelle avec un plafond de 3% des bénéfices.

Les sept résolutions d’Accelya Solutions, prévoyant un dividende intérimaire de 35 Rs et un dividende final de 17 Rs par action, ont été approuvées à une énorme majorité de 100 %. Les autres résolutions qui ont reçu le plein soutien des investisseurs institutionnels étaient Shrimanikandan Ananthavaidhyanathan en tant que directeur général, la nomination d’Amol Gupte en tant qu’administrateur indépendant pour cinq ans et le renouvellement du mandat de Jose Maria Hurtado en tant qu’administrateur non exécutif non indépendant.

La résolution du fournisseur de solutions logicielles d’approuver les transactions entre parties liées avec Accelya World SLU et Accelya Middle East FZE pour Rs 600 crore à partir de FY22 a également été approuvée avec 98,2% des votes des investisseurs institutionnels.

Pour la semaine précédente commencée le 16 octobre, les investisseurs institutionnels ont favorisé 13 résolutions dont celle de Reliance Industries avec une majorité de plus de 75 % du total des voix exprimées et ont exprimé leur désaccord avec une résolution de Solara Active Pharma Sciences.

