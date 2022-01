Vote NBA All-Star 2022 : ce que les fans ont eu raison et tort jusqu’à présent

La NBA s’est éloignée du vote des fans en tant que seul facteur déterminant les partants des All-Star après le match de 2016, lorsque le joueur de rôle vétéran Zaza Pachulia est presque devenu un partant grâce à une poussée d’une star de Vine (je parie que vous ne pensiez pas que vous le feriez lis cette phrase aujourd’hui). Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a modifié les paramètres de sélection des partants All-Star l’année suivante, et maintenant le vote est partagé entre les fans (50 %), les médias (25 %) et les joueurs (25 %). Chaque conférence aura trois joueurs de première zone et deux gardes sélectionnés comme titulaires.

Les résultats du vote des fans All-Star suscitent toujours beaucoup d’attention dans la NBA même si ce n’est plus le seul facteur déterminant. Jeudi, la ligue a annoncé son premier tour de retours sur le vote des fans. Comme toujours, les fans ont eu raison et d’autres mal. Plongeons-y.

Le match des étoiles NBA 2022 se jouera à Cleveland le dimanche 20 février 2022.

Commençons par ce que les fans ont bien compris

Stephen Curry en tant que principal électeur, avec près de 2,6 millions de voix à ce jour. Il était n ° 1 sur mon bulletin de vote MVP plus tôt cette semaine, alors bravo aux fans pour avoir bien fait les choses.

LeBron James et Nikola Jokic sont à juste titre les deux premiers votants en première ligne de l’Ouest. Je mettrais Jokic sur LeBron cette saison sans aucun doute, mais je ne soulèverai pas trop de problème avec la commande étant donné que LeBron connaît une année incroyable à l’âge de 37 ans lorsqu’il est disponible.

Les fans ont obtenu les trois meilleurs voteurs de première ligne dans l’Est: Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Ce sont trois des cinq ou six meilleurs joueurs de la ligue en ce moment, et les fans l’ont bien compris.

DeMar DeRozan en tant que premier électeur de la zone arrière de l’Est. Frapper deux buzzers d’affilée augmentera le vote, je suppose. DeRozan a été incroyable toute l’année, et sa meilleure saison en carrière est la principale raison pour laquelle les Chicago Bulls choquent la ligue en tant que tête de série n ° 1 dans l’Est.

Ce que les fans se sont trompés avec le vote des étoiles de la NBA 2022

Andrew Wiggins sur Draymond Green: Écoutez, la résurgence de Wiggins cette année est une belle histoire, et il y a un cas All-Star à faire pour lui même si je ne l’achète pas encore. Mais lui obtenir plus de voix que Draymond est de la folie. Le vert est l’ultime All-Star sans statistiques : le type de joueur qui peut dominer un match avec son esprit même lorsqu’il n’affiche pas de gros chiffres. Green a été le point d’ancrage de la défense n ° 1 de Golden State, et sa prise de décision ultra-rapide en attaque a aidé à tout faire pour les Warriors. Ce sont des résultats comme celui-ci qui me font penser que Draymond reste le joueur le plus sous-estimé de cette génération.

Klay Thompson ne devrait pas être quatrième lors du vote en zone arrière de la Conférence Ouest. Voici mon argument : il n’a pas encore joué à un jeu. Cela me semble assez à toute épreuve.

Carmelo Anthony ne devrait pas avoir plus de voix que Rudy Gobert. Melo ayant une année solide pour les Lakers a été une très belle histoire, mais allez : Gobert est l’un des meilleurs centres vivants, et il ancre une équipe de jazz bien mieux que les Lakers. Gobert est un verrou pour faire ce match, mais c’est dommage que les fans ne respectent pas son impact sur le terrain.

Derrick Rose ne devrait pas devancer Darius Garland et Fred VanVleet: D. Rose a connu une très bonne année pour les Knicks avant de se blesser à la cheville, mais il ne jouait pas tout à fait au niveau des All-Star. Garland et VanVleet jouent tous les deux comme des All-Stars cette année. Il est probable qu’un seul des deux soit choisi pour le jeu réel, et c’est la meilleure course All-Star que nous ayons cette année.

Kyrie Irving ne devrait pas du tout figurer sur la liste. Cela semble assez clair.

James Harden ne devrait pas avoir plus de voix que Trae Young. Harden a rebondi après son lent départ, mais Young a été meilleur toute la saison. Vraiment, Young joue comme une mini version de Harden à l’époque des Rockets. C’est une faute d’un seul homme qui devrait partir pour l’Est.

Vous avez d’autres reproches ? Écoutons-les dans les commentaires.