Voter avec vos pieds | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Walter Block, International Man:

Voter avec vos pieds est un indicateur d’une importance cruciale de ce qui se passe réellement en matière d’économie politique. Non, cela ne signifie pas enlever vos chaussures et chaussettes, entrer dans l’isoloir, appuyer sur un bouton avec votre gros orteil au lieu de votre pouce ou index. Il désigne plutôt les schémas de migration comme le meilleur moyen de déterminer le bien-être humain.

Le gouvernement insulaire à 90 miles de la côte de la Floride peut se vanter de ses systèmes de soins de santé et d’éducation qui ont «fait de Cuba une ville formidable». Mais un grand nombre de personnes ont rejeté ce triste système comme le démontre leur migration loin de lui, souvent au grand risque corporel, pour entrer dans notre pays. Oui, il y a peut-être eu un fan de Bernie ou deux qui sont allés dans la direction opposée (le sénateur Sanders a passé sa lune de miel non pas en Russie, mais en URSS), mais ce sont les exceptions qui confirment la règle.

Y a-t-il eu des Juifs qui tentaient d’entrer en Allemagne nazie? Qui sait; encore une fois, peut-être un ou deux. Mais le trafic à sens unique virtuel était directement opposé. Idem pour le mur de Berlin. De quelle manière l’immense mouvement y était-il? Poser cette question, c’est y répondre.

Les États-Unis sont un pays raciste qui écrase les Noirs? Ensuite, nous devrions voir un grand nombre d’Afro-Américains tenter de partir ailleurs pour des pâturages plus verts, et observer très peu de gens d’Afrique subsaharienne se diriger vers les États-Unis. Mais cela ne se produit pas. En effet, c’est tout le contraire qui se produit. Il n’y a pas de meilleure réfutation aux affirmations du mouvement marxiste Black Lives Matter. Toutes les statistiques sur la baisse des taux de chômage afro-américains et un taux de pauvreté des familles noires intactes tombant à un chiffre (avant Covid) pâlissent dans l’insignifiance par rapport au fait primordial des modèles de migration. Ou, plutôt, manque de même.

Quelle est la réaction des gouvernements dont les migrants fuient? Certains agissent de manière responsable, moralement, juste: ils n’essaient pas de tirer ou d’incarcérer les émigrants au moment de leur départ. Le Mexique en est certainement un exemple et doit être félicité pour ce comportement civilisé. Des distinctions similaires doivent être décernées à la Namibie, au Botswana, au Zimbabwe (anciennement la Rhodésie) et au Mozambique. Ils n’ont pas violemment empêché leurs résidents d’entrer même en Afrique du Sud de l’apartheid.

Mais d’autres agissent dans le sens inverse, et se révèlent être en fait de gigantesques cellules de prison. Les cas en question sont trop nombreux pour être mentionnés, mais les suivants en sont certainement des exemples:

Trop de Cubains ont eu recours à la traversée vers la Floride sur des radeaux soutenus par des pneus à chambre à air et ont été abattus ou arrêtés par les autorités de cette nation. L’Allemagne de l’Est et de l’Ouest et le tristement célèbre mur de Berlin; dans quelle direction les électeurs de pied se dirigeaient-ils !!! Le trafic dans la péninsule coréenne il y a huit décennies, et même à l’ère moderne, se faisait du nord au sud, et non dans le sens opposé. Leur «crime?» Ils ont été surpris en train de s’échapper à Taiwan. Voilà pour le «un pays, deux systèmes» convenu dans un traité signé par les deux pays lorsque Brittain, en 1997, a remis cette communauté insulaire aux tendres miséricordes de la République populaire de Chine. Jusqu’à présent, aucun Ouïghour n’a été emprisonné pour avoir fui, mais il ne faut pas trop d’imagination pour supposer que s’ils avaient une prière pour réussir dans une telle entreprise, ils aimeraient aussi beaucoup le faire.

Concluons avec un exemple américain. Dans les années 1930, il y avait une forte tendance d’Afro-Américains quittant l’Alabama, le Mississippi et d’autres États du sud de Jim Crow pour Detroit, Philadelphie, Chicago et d’autres environs plus réceptifs. Les États donateurs ont-ils tenté de quelque manière que ce soit d’empêcher ce modèle de migration? Non. Ils sont donc également mentionnés au tableau d’honneur dans la litanie des juridictions politiques qui ont renoncé au titre de vastes pénitenciers.

En savoir plus @ InternationalMan.com