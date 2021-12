Voter est un droit citoyen

La citoyenneté a des privilèges uniques, qu’il s’agisse d’un pays américain, canadien, français, afghan ou à peu près n’importe quel pays dans le monde qui reconnaît et protège sa souveraineté. Votre citoyenneté a toujours été chérie par la naissance ou par serment de fidélité à votre pays. Il en a toujours été ainsi en Amérique, où être américain signifiait quelque chose. Cela signifiait toujours ressentir de la fierté lorsque vous regardiez le rouge, le blanc et le bleu s’agiter haut dans le vent. Cela signifiait commencer chaque journée d’école avec le serment d’allégeance. Cela signifiait se tenir debout et chanter la bannière étoilée avant que votre équipe préférée n’entre sur le terrain. Cela signifiait quelque chose pour chaque fils ou fille qui a dit au revoir à ses parents pour défendre notre pays dans un pays lointain. Je crains que certaines de ces choses ne soient des souvenirs d’hier, pas la réalité d’aujourd’hui.

Le mouvement visant à détruire la pensée de l’Amérique en tant que pays autonome a commencé il y a de nombreuses années. Certains États ont eu du mal à éradiquer l’Engagement dans les écoles. Dans certains États, ces défis ont été couronnés de succès. Les athlètes professionnels ont commencé à s’agenouiller pour protester contre l’hymne il y a quelques années, et l’action s’est propagée au niveau collégial et même secondaire. La gauche a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas de frontières réelles pour définir notre pays. Ceci est démontré par l’arrêt de la construction du mur et le flux incontrôlé d’immigrants à travers notre frontière sud.

La dernière attaque de la gauche contre notre pays et ses citoyens accorde le droit de vote aux non-citoyens. Cette phrase était même bizarre à taper. Je me souviens à quel point j’étais excité à dix-huit ans de m’inscrire pour voter. Je sentais que je faisais partie du processus, que j’avais maintenant mon mot à dire sur qui nous représenterait. Tout cela semble si faible maintenant. Pour beaucoup, le vote ne devrait pas être limité aux citoyens mais devrait être étendu à tous ceux qui vivent ici. La citoyenneté n’a pas d’importance, mais votre adresse si. C’est tellement malheureux.

Les motivations et la fin du jeu de la gauche ne sont pas claires. D’une part, ils travaillent pour permettre au plus grand nombre de voter, tandis que d’autre part, ils font tout ce qu’ils peuvent pour détruire notre souveraineté et éradiquer nos frontières. Voter ne semble pas nécessaire si vous n’avez pas de pays.

Il ne s’agit pas que les gens de gauche n’aiment pas ce pays. Ils détestent ça. Ils veulent qu’il soit détruit et sont prêts à travailler dur pour s’assurer que cela se produise en le détruisant de sa fondation. Éliminez la parole des citoyens au gouvernement et mettez les étapes en jeu pour un contrôle à long terme. Tout comme leurs efforts de longue date pour prendre en charge le système éducatif, ils attendront leur heure alors que leur dernière initiative aboutit à leur fin. Cette République constitutionnelle est le système qui leur a donné leur pouvoir. Ils veulent maintenant utiliser ce pouvoir pour le détruire. Irrationnel, absolument. Mais c’est la définition de la gauche.

Alors que les mandats et les restrictions imposées aux Américains sont en augmentation et qu’il est plus difficile d’entrer dans le pays légalement, près de 200 000 clandestins illégaux, non contrôlés et non testés du monde entier traversent le Rio Grande chaque mois. Les démocrates travaillent dur pour accélérer le processus d’obtention de la citoyenneté pour ces illégaux tout en diluant le sens d’être citoyen. Ils veulent que les étudiants votent là où ils vont à l’école plutôt que là où ils habitent. Imaginez l’impact sur une petite ville avec une grande université. Ces étudiants pourraient influencer le gouvernement local et de l’État tout en n’ayant aucun lien avec la région. Ils veulent que le vote par correspondance non certifié soit truffé de fraudes et qu’ils interdisent les cartes d’identité des électeurs. Ils veulent éliminer le collège électoral afin que les États démocrates denses des deux côtes déterminent le président. Maintenant, ils veulent accorder le droit de vote aux non-citoyens, en espérant que cela leur assurera indéfiniment leur emprise sur le pouvoir.