Voter pour le HOF avec 121 bulletins de vote publics

Voyons comment se déroule le vote pour le Temple de la renommée de la MLB avec 121 bulletins de vote publics.

En effet, le vote pour l’entrée des futurs membres du Temple des Immortels à Cooperstown est toujours en cours et sur la base de 121 bulletins publiés qui représentent 30,9% des voix finales, les scrutins connus sont les suivants ;

David Ortiz – 81,8%

Obligations Barry – 80,2-%

Roger Clemens – 78,5%

Scott Rollen – 70,2%

Curt Schlling – 57,9%

Tod Helton – 54,5%

Andrew Jones – 48,8%

Alex Rodriguez – 47,9%

Gary Scheffield – 47,9%

Billy Wagner – 46,3%

Manny Ramirez – 42,1%

Sammy Sosa – 26,4%

Bob Abreu – 12,4%

Andy Pettitte – 12,4%

Jimmy Rollins – 12,4%

Omar Vizquel – 9,9%

Avec 121 bulletins dévoilés / ~ 30,9% connus : Ortiz – 81,8%

Obligations – 80,2%

Clémens – 78,5%

–

Rôle – 70,2%

Schilling – 57,9%

Helton – 54,5%

Jones – 48,8%

A-Rod / Sheffield – 47,9%

Wagner – 46,3%

Ramírez – 42,1%

Kent – 28,9%

Sosa – 26,4%

Abreu / Pettitte / Rollins – 12,4%

Vizquel – 9,9% – Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) 2 janvier 2022

D’après ce sondage, on peut voir Big Papi David Ortiz, Barry Bonds et Roger Clemens entrer actuellement au Hall of Fame, car leur vote dépasse les 75% minimum requis pour être membre du temple des immortels.

Parmi les autres candidats, celui qui est proche de l’objectif est Scott Rollen avec 70,2%.

Les autres anciens joueurs sont un peu loin comme Sammy Sosa, Gary Shefield, Jeff Kent, Manny Ramírez, Alex Rodríguez, Andrew Jones, etc. 2023 .

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada