Voter sur les iPhones est «  absurde  », a déclaré un politicien à Tim Cook

Parmi les sujets abordés dans une récente interview du NYT avec le PDG d’Apple, Tim Cook, figurait l’idée de voter sur les iPhone. Cook a fait valoir que l’utilisation des smartphones pour rendre le vote plus facile et plus pratique pourrait aider à résoudre les problèmes de faible taux de participation électorale et de suppression des électeurs.

Mais le secrétaire d’État de l’Ohio, Frank LaRose, a répondu en qualifiant l’idée de «absurde»…

Rapports Business Insider:

Dans l’interview du Times, Cook a fait valoir que les systèmes de vote actuels en Amérique sont «assez obscurs» et que permettre aux gens de voter sur leur smartphone pourrait élargir la portée et l’accessibilité du vote à plus d’Américains. «Je pense que nous avons probablement tous une mauvaise conversation sur les droits de vote. Nous devrions parler d’utilisation de la technologie », a-t-il déclaré. […] «Comment pouvons-nous rendre si simple que notre participation électorale atteigne 100? Ou il s’approche vraiment de 100. Peut-être que nous entrons dans les années 90 ou quelque chose du genre », a déclaré Cook […] Mais dans une interview accordée à Fox News, LaRose a déclaré que l’idée était «un exemple classique de l’une de ces élites, en quelque sorte, pensant avoir une solution simple à un problème complexe». […] Les principales critiques de LaRose allaient de l’identification de l’utilisateur du téléphone à la compétence technologique. «Il faut avoir les compétences technologiques pour bien faire les choses, et cela peut exister dans un futur proche, mais c’est plus compliqué que les gens ne le pensent.»

Ben Gilbert, de BI, observe avec ironie que «le plus grand fabricant américain de smartphones et l’une des entreprises les plus rentables du monde» pourrait bien avoir un certain degré de compétence technologique.

Mais Gilbert reconnaît également certains des obstacles restants.

Bien que le vote par smartphone puisse élargir l’accessibilité pour certains électeurs, les experts en cybersécurité qui se sont entretenus avec CBS News en novembre dernier ont énuméré un certain nombre de façons dont il pourrait également priver d’autres électeurs: les problèmes de sécurité, le coût des iPhones, l’accès à Internet et l’identification des électeurs étaient tous parmi les principaux problèmes cités.

Les ingénieurs en logiciel ont également exprimé des inquiétudes.

L’interview de Kara Swisher avec Cook a également porté sur la réalité augmentée, la critique de la transparence du suivi des applications, son point de vue sur Elon Musk et Tesla, et combien de temps il compte rester chez Apple.

Photo de Parker Johnson sur Unsplash

