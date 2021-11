Votes à compter même s’ils sont postés sur des serviettes dans l’État de Washington

par Katie Daviscourt, The Post Millennial :

Des protocoles d’électeurs intéressants ont été révélés lors d’une récente formation sur l’examen des élections à Seattle, dans l’État de Washington, qui a mis en doute l’intégrité des élections dans tout l’État de Washington.

En examinant des bulletins de vote mal remplis, un responsable des élections du comté de King a admis que si un électeur envoyait par la poste le nom d’un candidat sur une serviette avec le poste pour lequel il se présentait, le vote serait compté.

L’exemple que le fonctionnaire a montré lors de la formation sur la question de savoir si un bulletin de vote devait être compté ou non était celui d’un électeur qui aurait tenté de voter pour la candidate à la mairie de Seattle, Lorena Gonzalez (D) lors des élections de novembre 2021.

Dans cet incident, un électeur avait envoyé une enveloppe avec un bulletin de vote manquant. L’enveloppe contenait une coupure de presse de la candidate démocrate Lorena Gonzalez. Vers le bas de la coupure, il y avait une marque de stylo qui aurait eu la forme d’une coche. Parce que l’électeur n’avait pas encerclé le nom de Gonzalez sur la coupure, le fonctionnaire a déclaré que le vote ne serait pas compté.

Cependant, une personne en formation a posé au fonctionnaire une question qui a révélé des lois de vote douteuses dans l’État de Washington.

En ce qui concerne l’exemple de la coupure de presse en cours d’examen, l’individu a demandé au responsable des élections du comté de King : « Donc, même si quelqu’un prenait une serviette et écrivait le bureau, la course et leur sélection, cela suffirait ? »

Le fonctionnaire a répondu: « Cela suffirait et nous comptabiliserions cela comme un vote. »

Alors que d’autres États du pays adoptent des lois électorales strictes par voie législative, l’État de Washington a les politiques de vote les plus souples du pays.

