Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs ordinateurs convertibles | La technologie

Nous invitons tous les lecteurs de Computerhoy.com et du magazine Computer Hoy à décider quelles ont été les meilleures nouveautés technologiques de l'année.

Ce ordinateurs portables convertibles ils nous offrent le meilleur des deux mondes. Vous pouvez les utiliser comme ordinateur portable, avec son clavier physique, ou comme tablette, avec son écran tactile.

Cette année toutes les marques de référence ont lancé un cabriolet, avec des processeurs plus puissants, et des nouveautés comme Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Dolby Vision, 120 Hz, charge rapide, etc.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir meilleur ordinateur portable convertible de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste.

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 décembre Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Ce sont les candidats pour Meilleur ordinateur portable convertible de 2021.

Quel est ton préféré?

HP Elite Dragonfly G2

le Libellule d’élite HP est un ordinateur portable 2-en-1 au design élégant et ultra-léger qui offre d’excellentes performances pour le travail et l’étude.

Il est équipé de un écran tactile de 13,3 pouces avec une résolution Full HD, et une excellente brillance de 1 000 lentes. Un stylet peut être utilisé comme accessoire.

Balade Processeurs Intel Core i5 et i7 de 11 génération, avec 16 Go de RAM. Comprend un SSD NVMe de 512 Go.

A WiFi 6, Bluetooth 5, Ethernet Gbit et 2 ports Thunderbolt 4 avec USB Type C, en plus de la sortie HDMI 2.0.

Comme presque tous les ordinateurs portables HP, il a plusieurs couches de sécurité supplémentaires au niveau matériel et logiciel.

Asus ZenBook 14 Flip OLED

Asus sort quelques impressionnants Écrans OLED dans leurs cabriolets 2021.

Il s’agit de un écran de 14 pouces avec une résolution 4K HDR, certifié avec DisplayHDR 500 et gamme de couleurs 100 % DCI-P3. Il est également tactile, avec jusqu’à 4096 points de pression.

La charnière à 360 degrés Vous permet d’utiliser l’appareil en mode portable, support, tente et tablette, ou dans n’importe quelle position intermédiaire. Et une protection de qualité militaire, pour une utilisation à l’extérieur.

Balade Processeurs Intel Core i7 de 11 génération, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de SSD.

A Ports Thunderbolt avec USB 4.0, numéro de clavier et empreinte digitale. Avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.

Microsoft Surface Pro 8

est L’ordinateur portable 2-en-1 est basé sur la plate-forme Intel Evo, qui nécessite des composants matériels haut de gamme fonctionnant de manière coordonnée pour garantir des performances maximales.

Surface Pro 8 augmente l’écran en 2021 à l13 pouces avec résolution 2K, couleur adaptative, Dolby Vision et rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le nouveau stylet a désormais un retour haptique, avec un moteur de vibration.

Grâce au support arrière, vous pouvez obtenir des angles d’écran que les autres 2-en-1 n’ont pas. L’écran peut être complètement séparé du clavier, il n’a pas de charnière.

Balade Processeurs Intel de 11 génération avec jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD.

Avec deux ports Thunderbolt 4, WiFi 6, Bluetooth 5.1, et 16 heures d’autonomie. Et il est déjà livré avec Windows 11 installé.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6

La sixième génération de Lenovo ThinkPad X1 Yoga arrive avec un nouvel écran Full HD 16:10 14 pouces avec 500 nits, un écran tactile plus grand et une batterie qui dure plus longtemps.

Il dispose de Processeurs Intel Core i5 de 11 génération avec jusqu’à 16 Go de RAM et SSD jusqu’à 2 To.

Avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5 Pro, lecteur d’empreintes digitales et stylet tactile Lenovo intégré.

La batterie offre une autonomie allant jusqu’à 15 heures.

Acer Spin 3 (SP313-51N)

Le cabriolet Acer Spin 3 est un ordinateur portable à écran tactile 2-en-1 pour augmenter la productivité en déplacement.

A un écran IPS de 13,3 pouces au format 16:10 et une résolution Full HD+.

Utilisez le Processeur Intel Core i5 de 11e génération avec carte graphique Intel Iris Xe 1. Il est livré avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

A Wi-Fi 6, sortie HDMI, USB type C et autres, et une autonomie d’environ 12 heures.

Dell XPS 13

Dell n’a épargné aucun effort pour votre nouveau 2-en-1 ultra-mince, qui intègre le matériel le plus puissant.

Surprenez avec son écran tactile de 13,4 pouces avec résolution 4K et Dolby Vision.

Avec un processeur Intel Core 7 de 11 génération, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe.

Il comprend deux ports ThunderBolt 4, WiFi 6, Bluetooth 5.1, clavier rétroéclairé, haut-parleurs stéréo haute définition et Windows 11 installés.

Dynabook Portégé X30W

Le nouveau cabriolet de Dynabook prétend être le 2 en 1 13,3 pouces le plus léger du marché. Il ne pèse que 989 grammes.

La Écran Full HD protégé par Corning Gorilla Glass Il a une charnière à 360 degrés.

Adoptez la norme Intel EVO pour sortir du mode veille en moins d’1 seconde, recharger la batterie à 40% en 30 minutes, et proposer un matériel parfaitement optimisé.

Comme la plupart des concurrents, il intègre Processeurs Intel Core i5 et i7 de 11e génération, avec jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD NMVe.

Dans la section de connexion, il est livré avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 ports et lecteur de carte Micro SD.

La batterie offre une autonomie allant jusqu’à 16 heures.