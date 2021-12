Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs smartphones d’entrée de gamme | La technologie

Ils coûtent moins de 300 euros, mais cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer aux fonctions plus avancées des smartphones. La plage d’entrée a beaucoup à offrir.

Connexion 5G, recharge rapide, WiFi 6, écrans 120 Hz… Vous pouvez profiter des dernières technologies sans avoir à demander de prêt, avec les mobiles d’entrée de 2021.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir le meilleur mobile d’entrée de gamme de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Votez aux prix CH 2021

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Votre vote a un prix !

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Comme on peut le voir, nous sommes face à une longue liste de cadeaux que nous allons tirer au sort parmi les participants votants. Réconforter Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.

Ce sont les candidats pour Meilleur mobile pas cher de 2021.

Petit X3 Pro

La marque POCO est née avec un seul objectif : proposer le matériel le plus puissant possible, au prix le plus bas. Et le Petit X3 Pro il remplit plus que cette promesse.

Il a une Écran 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz, et une excellente luminosité de 450 nits.

Monter le Processeur Snapdragon 860 à 8 cœurs avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Se vanter de rien de moins que 4 caméras frontales, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 Mpx, une caméra macro et un capteur de profondeur. La caméra selfie fait 20 Mpx.

Arrondissez le matériel une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide à 33 W.

Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un déverrouillage facial AI, du WiFi 5, du Bluetooth 5.0, du NFC et du GPS.

Samsung Galaxy M12

Samsung propose des mobiles dans toutes les gammes, et le Samsung Galaxy M12 coûte moins de 150 €.

Possède un Écran Infinity-V de 6,5 pouces avec résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le cerveau est un Processeur Exynos 850, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Le matériel photographique est composé de quatre caméras arrière : un capteur principal 48MP, un objectif ultra grand angle 5MP, une caméra de profondeur 2MP et un objectif macro 2MP.

Le sien Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide adaptative à 15 W offre une journée d’utilisation intensive.

Il dispose également de Bluetooth 5.0, 4G, WiFi 4, USB Type C, prise casque 3,5 mm.

Dans notre analyse du Samsung Galaxy M12, nous soulignons son autonomie, le design et la bonne couleur des photos avec le capteur principal.

Realme GT Master Edition

le Realme GT Master Edition C’est un mobile qui dans notre analyse, nous nous distinguons son excellent design et ses matériaux, son écran spectaculaire, ses excellentes performances et sa charge rapide à 65 W. Et le tout pour moins de 300 euros !

Il a un écran AMOLED HDR10+ de 6,43 pouces et une résolution Full HD+ à 120 Hz, avec une fréquence d’échantillonnage de 360 ​​Hz. C’est l’écran idéal pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des séries et des films.

A l’intérieur on trouve le processeur Snapdragon 778G 5G. Ce G final indique qu’il s’agit d’un processeur de jeu, c’est-à-dire a une puissance supplémentaire pour tirer le meilleur parti des jeux (et des applications exigeantes).

Le realme GT Master Edition a jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

compte avec un capteur principal arrière avec 64 Mpx f/1.88 OIS, accompagné d’un grand angle de 8 Mpx f/2,2 et d’un capteur Macro de 2 Mpx f/2,4. La caméra selfie atteint 32 Mpx.

La batterie atteint 4 300 mAh et grâce à la spectaculaire charge rapide de 65 W, vous pouvez recharger votre mobile à 100% en seulement 33 minutes.

Motorola Moto G30

Motorola a retrouvé sa renommée mondiale sur Android avec ses téléphones Moto G bon marché, et voici son successeur, le Moto G30.

Il possède un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Monter le Processeur Snapdragon 662 avec 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go d’espace extensible via MicroSD.

La caméra principale atteint environ 64 Mpx, avec un grand angle de 8MP et des capteurs macro et de profondeur de 2MP. La caméra frontale fait 13 Mpx.

Le sien Batterie de 5 000 mAh avec une charge de 20 W garantit une grande autonomie.

Les autres fonctionnalités sont la connexion 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, avec NFC et Dual SIM.

Dans notre analyse du Moto G30, nous mettons en évidence sa batterie et l’écran à 90 Hz.

J’habite Y21S

Vivo nous propose un interphone qui se distingue par son design ultra-fin et extrêmement élégant.

A un écran Full HD+ de 6,5 pouces, avec Processeur Helio G80, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Comprend une combinaison de triple caméra 50 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx avec une caméra selfie 8MP.

Il s’agit d’une double SIM avec un espace supplémentaire pour une Micro SD, ainsi que du WiFi 5, du Bluetooth 5.0, du GPS et d’une prise casque.

Le sien Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 18 W garantit près de deux jours d’autonomie.

Oppo A54 5G

Comme Samsung, Oppo fabrique également des smartphones dans toutes les gammes. le Oppo A54 5G c’est vraiment complet.

Présente un Écran Full HD + de 6,5 pouces à 90 Hz avec une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et une luminosité de 550 nits.

Intégrer le SoC Snapdragon 480 5G avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

A une triple caméra avec un capteur principal de 13 Mpx, une macro 2 Mpx et un capteur de profondeur 2 Mpx.

La batterie atteint 5 000 mAh. Avec connexion 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1 et connecteur USB Type C.

Redmi Note 10 5G

Les Redmi sont toujours parmi les meilleures ventes en Espagne, en raison de leur bon rapport qualité/prix. Et ici, nous avons le modèle le moins cher avec 5G.

Redmi Note 10 5G a un Écran Full HD + IPS de 6,5 pouces, avec une luminosité de 400 nits.

Le processeur choisi est MediaTek Dimensity 700 5G, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Balade un appareil photo principal de 48MP, un capteur Macro 2 Mpx et un capteur Profondeur 2 Mpx. La caméra frontale fait 8 Mpx.

La batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide à 18 W.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre test du Redmi Note 10 5G.

TCL 20Y

TCL 20 ans se distingue par l’utilisation de l’IA en photographie.

Intégrer un écran HD + IPS de 6,52 pouces avec processeur MTK6762D, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Balade un triple capteur dont le principal atteint 48 Mpx, un capteur de profondeur 2 MP et une caméra macro 2 MP. La caméra selfie fait 8 Mpx.

Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales, d’une reconnaissance faciale avec AI, d’un GPS, d’une prise casque, du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0.

La batterie est de 4 000 mAh, sans charge rapide.

Votez aux prix CH 2021

Ce sont les candidats pour Meilleur smartphone d’entrée de gamme de 2021. Choisissez le vôtre !