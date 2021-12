Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : les finalistes des meilleures montres connectées | La technologie

Ils ont commencé par curiosité, mais montres intelligentes De nos jours, ce sont des wearables très utiles pour se mettre en forme, surveiller notre santé et remplacer certaines fonctions mobiles.

Les modèles les plus puissants de 2021 sont capables de faire ECG, mesurer le niveau de stress ou exécuter des applications en mode local, sans l’aide du mobile.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir la meilleure montre connectée de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Votre vote a un prix !

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Comme on peut le voir, nous sommes face à une longue liste de cadeaux que nous allons tirer au sort parmi les participants votants. Réconforter Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.

Ce sont les candidats pour Meilleure montre connectée de 2021.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

Comme dans de nombreux autres secteurs, Samsung est une référence sur le marché des smartwatch. je te parie une conception classique où leurs montres intelligentes se distinguent à peine des montres conventionnelles.

La nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 Classic (test) est une montre à prix élevé, mais avec des fonctionnalités haut de gamme. Il se démarque car il utilise à nouveau Porter OS by Google, avec une cape à la Tizen.

A un écran Super AMOLED rond de 1,19 pouces avec 396 x 396 pixels et la protection Corning Gorilla Glass DX.

Il a un Processeur Samsung Exynos W920 avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

La liste des capteurs est énorme : Capteur bioactif (fréquence cardiaque), baromètre, électrocardiogramme (ECG), capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA), SpO2 (test sanguin).

Gère 90 sports différents, avec une analyse approfondie des données, et peut faire des choses qui sont impossibles pour la plupart, comme mesurer la pression artérielle ou l’IMC (indice de masse corporelle).

Il communique via Bluetooth 5.0, WiFi bi-bande, NFC, GPS et 4G LTE (selon le modèle). La batterie dure environ 15 heures.

Apple Watch série 7

Le nouveau montre connectée pomme nous apporte un écran plus grand et avec une luminosité améliorée qui nous permet de tout voir plus clairement.

il a été ajouté un clavier tactile afin que vous puissiez mieux écrire et sa lunette est beaucoup plus fine pour une finition plus élégante.

A un écran OLED LTPO toujours allumé (1 000 nits) avec 396 x 484 px. Il utilise le processeur S7 64 bits à double cœur, ainsi qu’une puce sans fil W3 et une puce U1 (ultra large bande). Il dispose de 32 Go de stockage.

Les capteurs inclus dans l’Apple Watch Series 7 (test) sont le capteur d’oxygène sanguin, le capteur de fréquence cardiaque électrique et optique (3e génération), l’électrocardiogramme (ECG).

Il dispose du GPS, de la 4G LTE et de l’UMTS, du WiFi 802.11b/g/na 2,4 et 5 GHz et du Bluetooth 5.0.

La batterie dure 18 heures et résiste à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Montre Huawei 3

La montre intelligente Montre Huawei 3 brille particulièrement dans la section de surveillance sportive.

Il dispose de un écran AMOLED de 1,43 pouces au format circulaire classique, résolution 466 x 466 pixels et Luminosité de 1 000 nits.

Surveiller plus de 100 disciplines et propose des statistiques détaillées pour chacun d’eux.

Dans la section capteurs, enregistre le VO2 Max et la saturation en oxygène du sang, a une fonction d’électrocardiogramme, et il a même un capteur pour mesurer la température corporelle.

Il dispose également du Wi-Fi 2,4 GHz, du NFC, du Bluetooth 5.2 et du GPS. Avec une résistance à l’eau de 5 ATM.

La batterie est l’un de ses points forts, car elle peut tenir 2 ou 3 jours sans problème, même en utilisation intensive.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre revue Huawei Watch 3.

Fossile Gen 6

La prestigieuse marque horlogère traditionnelle lance également des montres connectées de qualité premium.

Le nouveau Fossil Gen 6 (Review), a un écran AMOLED couleur rond de 1,28 pouces, avec une résolution de 416 x 416 pixels.

Utilisez le Processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il résiste aux éclaboussures et à la pluie, mais vous ne pouvez pas vous mouiller. Vous ne pouvez pas vous doucher ou nager avec.

Parmi les capteurs qu’il intègre, se démarquent le capteur optique de fréquence cardiaque et le capteur optique SpO2. Il dispose également d’un GPS, d’un altimètre et d’une boussole.

Avec Bluetooth 5.0, NFC et WiFi. Fonctionne avec WearOS et Google Fit.

Il a une autonomie d’un jour et demi et avec la charge rapide, il peut être complètement rechargé en 45 minutes.

montre realme S Pro

realme est partout. Vous avez déjà quelques montres connectées sur le marché.

le montre realme S Pro Il est fabriqué en acier inoxydable et possède deux boutons de commande sur le côté droit.

Il a Écran AMOLED de 1,39 pouces toujours allumé, avec une résolution de 454 x 454 pixels.

Il est à mi-chemin entre un bracelet avancé et une montre connectée. Les capteurs inclus sont le capteur de fréquence cardiaque et de SpO2, ainsi que la boussole et le GPS.

Il est submersible à 50 mètres pendant 30 minutes, et porte Bluetooth 5.0.

Moniteurs autour 15 sports, et dispose d’un mode gratuit qui enregistre la fréquence cardiaque et la durée de l’exercice.

L’une de ses forces est son autonomie, puisqu’elle atteint le 11 jours, bien qu’il diminue si vous utilisez beaucoup le GPS.

Dans notre analyse de la realme Watch S pro, nous soulignons son bon suivi sportif et sanitaire, l’écran, l’autonomie et les matériaux haut de gamme.

Amazfit GTS 2e

le Amazfit GTS 2e, une montre connectée bon marché qui tente de concurrencer directement la Xiaomi Mi Watch.

A un écran AMOLED de 1,65 pouces avec une résolution de 348 x 442 pixels.

Les capteurs inclus sont : Température, fréquence cardiaque, SpO2 et environnement.

Il dispose également de Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, baromètre et boussole. Il est submersible à 50 mètres.

Pour mettre en valeur sa batterie, qui durer une semaine sans avoir recours au chargeur.

Si vous voulez en savoir plus, lisez l’analyse de l’Amazfit GTS 2e.

Montre Xiaomi Mi

La Xiaomi Mi Watch est une smartwatch élégante avec écran rond AMOLED en couleur et 450 nits de luminosité. On le voit en plein jour sans problème.

A résistance à l’eau, et est submersible jusqu’à 50 mètres, alors enregistrez des activités comme la natation.

Au total, il garde une trace de 117 sports. Certains sont détectés automatiquement, d’autres vous devez les sélectionner.

Il a GPS, cardiofréquencemètre, boussole, baromètre et oxymètre sanguin, pour tenir un registre précis de l’activité physique et des performances de chaque sport. Aussi, un journal de sommeil.

Malgré toutes ces fonctionnalités puissantes, la batterie tient 16 jours sans problème. Et il ne vous alourdira pas – il ne pèse que 32 grammes.

Vous avez toutes les informations dans notre analyse de la montre de sport Xiaomi Mi Watch.

Ce sont les candidats pour Meilleure montre connectée de 2021. Choisissez le vôtre !