Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : les finalistes des meilleurs haut-parleurs intelligents | La technologie

Nous invitons tous les lecteurs de Computerhoy.com et du magazine Computer Hoy à décider quelles ont été les meilleures nouveautés technologiques de l’année. Votez pour vos produits, services et marques préférés lors des Computer Hoy Awards 2021 et vous pourriez gagner des cadeaux fantastiques d’une valeur de plus de 11 000 euros. Qu’est ce que tu attends?

Les haut-parleurs intelligents Ils sont devenus une aide indispensable dans de nombreux foyers, c’est pourquoi de plus en plus de marques ont lancé leurs propres propositions.

En 2021, nous avons vu des modèles qui sonnent mieux, ongle intelligence artificielle plus avancée et bien d’autres options de connectivité.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir Meilleur haut-parleur intelligent de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Votez aux prix CH 2021

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

,,,,,,,,,,,

Votre vote a un prix!

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Comme on peut le voir, nous sommes face à une longue liste de cadeaux que nous allons tirer au sort parmi les participants votants. Réconforter Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.

Ce sont les candidats pour Meilleur haut-parleur intelligent de 2021

Vodafone Atika

Les haut-parleurs intelligents Ils sont devenus si populaires que même les opérateurs ont été encouragés à lancer leurs propres modèles.

Selon notre analyse du Vodafone Átika, il peut rivaliser avec Echo Studio d’Amazon. En outre il est compatible avec Alexa.

Il se distingue par l’excellent son généré par son deux haut-parleurs Subwoofer et trois haut-parleurs large bande. Ils offrent un excellent 5.1 audio.

Cela a aussi 6 micros directionnels avec suppression du bruit. Il dispose du Wi-Fi n (2,4 / 5 GHz), du Bluetooth et d’une entrée optique.

Apple HomePod Mini (2021)

Les nouveaux Apple HomePod Mini d’ici 2021, ils présentent le même matériel que ceux de 2020, mais en de nouvelles couleurs audacieuses, et un nouvel abonnement payant appelé Plan Voice, pour commander de la musique par la voix.

C’est une enceinte ronde qui permet jouer un son à 360 degrés, qui remplit toute la pièce. A un transducteur large bande et deux radiateurs passifs pour reproduire des basses profondes et des aigus clairs.

Il dispose également d’un ensemble de quatre micros pour utiliser Siri à distance, et un son multizone avec AirPlay 2.

De plus, deux haut-parleurs peuvent être jumelés pour créer un son stéréo.

Ils se connectent via WiFi 802.11n et Bluetooth 5.0. Avec bande ultra-large pour les appareils à proximité.

Sonos en itinérance

Sonos en itinérance, comme son nom l’indique, est un haut-parleur intelligent conçu pour une utilisation en dehors de la maison bien que, bien sûr, cela fonctionne également parfaitement à l’intérieur.

A deux amplificateurs numériques de classe H, un tweeter qui crée une réponse claire aux hautes fréquences, un haut-parleur médium et un réseau de microphones longue portée pour la commande vocale.

A Protection IP67 contre l’eau et la poussière, compatible avec Alexa et Google Assistant, et plusieurs enceintes peuvent être connectées simultanément, réparties dans toute la maison, via WiFi. Il accepte également Bluetooth et AirPlay 2.

Cela a aussi résistance au choc, et garantit plus de 10 heures d’autonomie.

Sony SRS-XG500

Cette enceinte Sony se distingue par sa grande taille, qui produit des basses riches et profondes et un son clair et riche. Malgré cela, c’est une enceinte portable à utiliser même en extérieur, c’est pourquoi il a une énorme poignée.

Avec le degré de protection IP66, il résiste à l’eau et à la poussière et a une finition en maille qui repousse l’eau.

A deux tweeters à haut rendement avec un plus grand diaphragme et deux radiateurs passifs avec des basses profondes.

Souligne également son Éclairage LED qui change au rythme de la musique. Et il peut être personnalisé pour refléter votre humeur ou le type de musique que vous aimez.

C’est possible brancher un micro ou une guitare et utilisez le haut-parleur comme un karaoké avec un amplificateur.

Il se connecte via Bluetooth et grâce à sa taille, il peut inclure une grosse batterie qui offre une autonomie jusqu’à 30 heures. Avec 10 minutes de charge, vous obtenez 3 heures de musique.

LG UltraGear GP9

LG a surpris en 2021 avec l’enceinte LG UltraGear GP9 axé sur les jeux, et une conception radicale.

Selon son propre onglet, il est spécialement conçu pour les jeux de stratégie FPS et RTS à la première personne, avec Son surround avec plus de profondeur et de réalisme. Bien que, bien sûr, cela fonctionne avec tout type de jeu, musique, séries et films, etc.

Vous avez la possibilité de branchez le casque de jeu et créez un son surround 7.1 virtuel compatible DTS:X.

Une autre nouveauté intéressante est que le haut-parleur intègre un microphone pour discuter clairement et clairementa, grâce à l’annulation de bruit intégrée.

Il se connecte via Bluetooth et la batterie dure environ 5 heures. Bien sûr, avec un éclairage LED pour créer l’ambiance de votre aire de jeux.

Google Nest Audio

Son nom indique déjà clairement qu’il se concentre sur nous offrir la meilleure expérience musicale, bien que ce soit entièrement compatible avec l’assistant Google, et peut donc également être utilisé pour obtenir des informations ou contrôler des applications et des appareils.

A un haut-parleur principal de 19 mm et un woofer moyen de 75 mm. Ensemble, ils parviennent à améliorer le volume de 75 % et les basses de 50 % par rapport aux enceintes Google précédentes.

Le point fort de Google Nest Audio est Smart Sound, une technologie de Google qui adapte le son aux caractéristiques de la pièce où nous l’écoutons, en fonction de sa taille, des obstacles, de l’acoustique, etc.

Avec Ambient IQ, il détecte les bruits de fond et augmente le volume afin que vous puissiez entendre clairement les voix, surtout si l’assistant parle.

Tu peux associez-le à d’autres enceintes Nest pour écouter de la musique dans toute la maison, ou la faire passer d’une enceinte à l’autre à l’aide de l’assistant Google.

Votez aux prix CH 2021

Ce sont les candidats pour Meilleur haut-parleur intelligent de 2021. Choisissez le vôtre !