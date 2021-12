Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : les finalistes des meilleurs smartphones haut de gamme | La technologie

La haut de gamme est la gamme de référence de la plupart des fabricants de téléphones portables. De là, certains extras sont ajoutés pour la gamme premium ou ils sont soustraits pour le milieu de gamme.

En 2021, nous avons apprécié Écrans 120 Hz, charge rapide sans fil, capteurs photographiques avec une résolution plus élevée et de meilleures performances en faible luminosité, et d’autres améliorations importantes.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir le meilleur smartphone haut de gamme de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Votez aux prix CH 2021

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Votre vote a un prix!

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Comme on peut le voir, nous sommes face à une longue liste de cadeaux que nous allons tirer au sort parmi les participants votants. Réconforter Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.

Ce sont les candidats pour Meilleur mobile haut de gamme de 2021.

Apple iPhone 13

L’iPhone de cette année suit une ligne continue, mais apporte des améliorations à l’écran, plus de puissance de traitement, une meilleure caméra vidéo et plus de batterie.

La L’écran OLED de 6,1 pouces a une résolution 2K, une excellente luminosité de 1 200 nits et Dolby Vision, bien qu’il reste à 60 Hz.

Le nouveau Processeur A15 Il dispose d’un CPU 50% plus rapide que la concurrence et d’un GPU 30% plus rapide, selon Apple. Avec 4 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

L’appareil photo principal de l’iPhone 13 est de 12 Mpx avec Dual Pixel et un grand angle de 12 Mpx. Il est accompagné d’une façade également de 12 Mpix, avec capteur 3D. Les améliorations sont principalement dans la vidéo et dans les photos de nuit.

La Batterie de 3 240 mAh avec charge de 20 W et Magsafe de 15 W fournit 2,5 heures d’autonomie de plus que l’iPhone 12.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre test de l’iPhone 13.

OnePlus 9 Pro

D’ici 2021, OnePlus a mis un accent particulier sur les caméras, en partenariat avec Hasselblad, le prestigieux fabricant d’objectifs photographiques.

Il dispose du processeur le plus puissant de l’année, le Qualcomm Snapdragon 888 5G, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le OnePlus 9 Pro est équipé de un appareil photo principal de 48 mégapixels, Ultra grand angle 50MP, un objectif monochrome 2MP et un téléobjectif 8MP avec zoom optique 3,3x. Les caméras selfie font 16 Mpx.

Avec 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C et une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide à 65 W et charge sans fil à 50 W.

Vous avez plus d’informations dans notre test du OnePlus 9 Pro.

Samsung Galaxy S21

La gamme Galaxy S a toujours été considérée comme la référence pour Android. Le nouveau Samsung Galaxy S21 Il est continu dans les appareils photo, mais a un design et des matériaux haut de gamme, un écran lumineux de haute qualité et de bonnes performances, selon notre examen du Samsung Galaxy S21.

Montrez un 6.2 Écran FullHD Dynamic AMOLED 2X avec HDR10 et fréquence variable jusqu’à 120 Hz.

En Europe, utilisez le Processeur Exynos 2100 avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Le Samsung Galaxy S21 possède un capteur principal de 12 Mpx, un grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx avec zoom optique 3X. La caméra frontale fait 10 Mpx avec Dual Pixel.

Dans la section de la batterie, il atteint le 4 000 mAh, mais la charge maximale est réduite à 25 W, et ne porte pas le chargeur non inclus. Il a également une charge inversée et sans fil.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi a surpris cette année avec l’élimination du Mi dans le nom et avec de nouvelles versions de son produit phare.

L’un des plus complets est Xiaomi 11T Pro, qui se distingue par sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide à 120 W, tout un record. Charge la batterie à 42 % en 5 minutes et à 100 % en seulement 17 minutes. Incroyable! Et avec chargeur inclus…

Le processeur choisi est le cap 2021, le Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 et 256 Go de stockage.

La section caméras est excellente, avec un capteur principal de 108 mégapixels et un pixel binning, un grand angle de 8 Mpx, et télémacro. La caméra selfie fait 16 Mpix.

Vous avez plus d’informations dans notre revue Xiaomi 11T Pro.

Oppo Find X3 Neo

Oppo a fait un geste intelligent avec l’Oppo Find X3 Neo, en gardant le processeur Snapdragon 865 de la génération précédente, qui est toujours l’un des plus puissants de 2021, faisant ainsi baisser le prix sans sacrifier les performances.

Il est accompagné de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Montez un excellent Écran AMOLED de 6,5 pouces avec résolution Full HD+ jusqu’à 90 Hz, HDR 10+ et luminosité de 1 100 nits.

La section caméras est très complète, avec un capteur 50 Mpx, un grand angle 16 Mpx, un téléobjectif 13 Mpx 2X et une macro 2 Mpx.

Arrondissez le matériel une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide à 65 W.

Le reste du matériel est également top : 5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.2, Dolby Atmos et lecteur d’empreintes digitales à l’écran.

Vous pouvez en savoir plus dans notre revue Oppo Find X3 Neo.

Vivo X60 5G

Petit à petit, la marque Vivo a réussi à se faire une place sur le marché espagnol, grâce à la qualité de ses mobiles.

Le Vivo X60 5G se distingue par ses caméras Carl Zeiss et sa stabilisation à cardan.

A un capteur principal de 48 mégapixels Sony IMX598 avec stabilisation du cardan, un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et un capteur téléobjectif 2x de 13 Mpx. Il dispose également d’une caméra périscope 8 Mpx 5x.

Le reste du matériel est également top, avec un écran AMOLED de 6,56 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur choisi est Exynos 1080, accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Batterie 4 300 mAh vous acceptez une charge rapide à 33 W.

Votez aux prix CH 2021

Ce sont les candidats pour Meilleur smartphone haut de gamme de 2021.