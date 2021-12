Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : les finalistes des meilleurs smartphones milieu de gamme | La technologie

La milieu de gamme C’est le plus populaire des smartphones. Ici vous trouverez les meilleurs mobiles en rapport qualité/prix.

Ce sont des smartphones qui offrent un excellent rendement sans avoir à hypothéquer la maison pour les acheter, avec des fonctionnalités haut de gamme telles que la connexion 5G, l’intelligence artificielle, la charge rapide et bien plus encore.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir le meilleur smartphone milieu de gamme de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Votre vote a un prix!

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Comme on peut le voir, nous sommes face à une longue liste de cadeaux que nous allons tirer au sort parmi les participants votants. Réconforter Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.

Ce sont les candidats pour Meilleur smartphone milieu de gamme de 2021.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord est un retour aux origines de OnePlus avec des mobiles dont le prix est à la portée de la plupart des utilisateurs sans sacrifier le fonctionnement fluide.

A un écran Fluid AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces à 90 Hz, et utilise le processeur Dimension 1200-AI de MediaTek, qui surpasse largement le Snapdragon 765G. Avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Il bénéficie d’un design haut de gamme, car l’arrière est composé de verre légèrement incurvé et d’un châssis en aluminium chromé.

Dans la section caméras, le One Plus Nord 2 5G a un grand capteur de 50 mégapixels hérité du One Plus 9, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur N&B pour les photographies en mode portrait. Avec uun appareil photo de 32 mégapixels en façade, parfait pour les selfies et les appels vidéo.

Un autre de ses aspects les plus notables est sa batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W, l’un des plus rapides du marché.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre test du OnePlus Nord 2 5G.

realme GT Neo 2

le realme GT Neo 2 C’est un smartphone ouvertement axé sur les jeunes, et nous ne parlons pas d’âge, mais de mentalité. Si vous aimez regarder des vidéos, des séries ou des films, ou jouer à des jeux sur votre mobile, il est fait pour vous.

A un écran 6,64 pouces Full HD + AMOLED E4 à 120 Hz, avec une incroyable 1300 nits de luminosité maximale. Vous le verrez parfaitement même en plein soleil. Compatible avec HDR10+.

Chevauchez le puissant Processeur Snapdragon 870 5G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La photographie n’est pas sa priorité, mais il respecte parfaitement un capteur principal de 64 Mpx, un grand angle de 8 Mpx et une Macro de 2 Mpx. La caméra selfie atteint 16 Mpix.

Avec son énorme batterie de 5 000 mAh vous avez une autonomie pour toute la journée. Et si vous devez charger au milieu du jeu, cela ne prendra pas longtemps : grâce à charge rapide à 65W, il se recharge 100% en seulement 36 minutes.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse complète du realme GT Neo 2.

Samsung Galaxy A72

Selon notre test du Samsung Galaxy A72, il est le meilleur mobile de milieu de gamme jamais lancé par Samsung.

A un écran Super AMOLED FullHD+ à 90 Hz avec processeur Snapdragon 720G, 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage.

Avec des capteurs à percer : un principal de 64 Mpx, ainsi qu’un Téléobjectif de 8 Mpx, un Grand angle de 12 Mpx et un Macro de 5 Mpx. Avec une caméra frontale de 32 Mpx.

La batterie de 5 000 mAh et la charge rapide à 25 W complètent le bon matériel, avec le sceau Samsung.

Oppo Reno 6 5G

L’Oppo Reno 6 5G a surpris tout le monde avec son boîtier antibactérien, mais il est entré dans la liste pour ses bonnes caractéristiques, que vous pouvez connaître en détail dans la revue Oppo Reno 6 5G.

Il a une dalle 90 Hz Full HD + AMOLED avec Dimensity 900 5G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il a un Capteur principal 64MP, un Grand angle de 8 Mpx et un Macro de 2 Mpx. La caméra selfie atteint 32 Mpix.

Surligner, la batterie de 4 300 mAh avec 65 W Fast Charge.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Étonnamment, Xiaomi a décidé de mettre le Mon 11 Lite 5G, maintenant avec le nom de famille New Edition.

Avec une épaisseur de seulement 6,8 mm et un poids de 158 grammes, il est léger et fin, afin qu’il ne dérange pas lorsque vous le transportez avec vous ou lorsque vous l’utilisez.

Intégrer un Écran AMOLED de 6,55 pouces avec résolution Full HD +, HDR10 + et taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il a le processeur milieu de gamme Snapdragon 778G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

A aussi un capteur principal de 64 Mpix, accompagné d’un grand angle et d’un télémacro, avec une caméra selfie de 20 Mpix.

La Batterie de 4 250 mAh Ce n’est pas le plus gros du Xiaomi 11, mais il est compensé par une charge rapide à 33W. Charge à 50 % en seulement 27 minutes.

Vous avez toutes les informations dans notre test du Xiaomi 11 Lite NE.

Redmi Note 10 Pro

Nous sommes face à un mobile qui ravira les gamers, grâce à son excellent Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

A un processeur Snapdragon 732G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La Batterie de 5 020 mAh garantit qu’il durera toute la journée même si vous l’utilisez en continu. A aussi charge rapide à 33W.

Si vous aimez prendre des photos, peu de mobiles le surpassent grâce à votre configuration à 4 caméras: un capteur principal grand-angle avec une incroyable 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 MPix, un capteur télémacro de 5 MPix et un capteur de profondeur de 2 MPix. La caméra frontale est de 16 MPix.

Est le premier mobile avec un capteur 108 Mpix qui coûte moins de 300 euros.

Vous avez plus d’informations dans la revue Redmi Note 10 Pro.

Motorola Edge 20 Pro

le Motorola Edge 20 Pro est un smartphone spécialement conçu pour créateurs de contenu qui partagent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Il a un appareil photo principal 108MP avec la technologie Ultra Pixel pour améliorer les résultats en basse lumière, accompagné d’un ultra grand angle avec Macro Vision intégrée et d’un téléobjectif avec Super Zoom 50x. Il est capable d’enregistrer des vidéos à une résolution de 8K.

A une dalle OLED de 6,7 pouces avec HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Incroyable dans cette gamme de prix !

Finalement, le processeur Snapdragon 870, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Avec une batterie de 4 500 mAh et une charge rapide TurboPower 30 W.

Vous avez plus d’informations dans la revue Motorola Edge 20 Pro.

Je vis V21 5G

Si ça te plaît prendre des selfies ou enregistrer des vidéos à main levée pour les réseaux sociaux, c’est votre mobile, grâce à son Caméra frontale de 44 Mpx, avec stabilisateur d’image.

A l’arrière on retrouve un système de caméra composé de un capteur principal de 64MP avec OIS, accompagné d’un grand angle de 8 Mpx et d’un appareil photo macro de 2 Mpx.

Se vanter de un écran AMOLED FullView avec encoche de type goutte, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Avec un processeur MediaTek dimension 800U, avec 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne. Il dispose d’une connectivité 5G et sa batterie de 4 000 mAh prend en charge une charge rapide.

Tu veux en savoir plus? Entrez ici: examen Vivo V21 5G.

Huawei Nova 9

Un telephone portable fin et léger qui ne renonce pas à la qualité de l’écran, de l’appareil photo ou de l’autonomie.

Il a un écran OLED de 6,57 pouces 120 Hz, il est grand et rapide, parfait pour des heures de visionnage de vidéos. Mais il a aussi une courbure hyper-réaliste.

Intègre le Processeur Snapdragon 778 4G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Attention au système à 4 chambres, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, une caméra macro et un capteur de profondeur. La caméra frontale fait 32 mégapixels.

La batterie est un autre de ses points forts. Il a une capacité de 4 300 mAh et a une charge ultra-rapide de 66 W. Vous n’aurez qu’à attendre 38 minutes pour avoir une charge complète.

Plus d’informations dans la revue Huawei Nova 9.

Honneur 50

le Honneur 50 arrive en Espagne avec tous les services Google intégrés.

Dans notre test du Honor 50 On souligne son design et son poids, l’écran 120 Hz, et sa batterie.

A un écran AMOLED 6,57 pouces FullHD+ à 120 Hz. Avec processeur Snapdragon 778G 5G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Souligne sa brutalité Capteur principal 108MP, accompagné d’un grand angle de 8 Mpx, d’un capteur Macro et d’un capteur de profondeur. La caméra selfie fait 32 Mpx.

Intégrer une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide à 66 W.

TCL 20 Pro

Si ça te plaît mobiles panoramiques, le TCL 20 Pro (test) est le plus puissant de la gamme.

Justement, l’écran est le meilleur du mobile : il dispose de 6,67 pouces, il est AMOLED, FullHD+ et HDR10.

Intégrer Processeur Qualcomm Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Sur le panneau de la caméra, montez un capteur principal 48MP avec stabilisateur optique, un Ultra grand angle de 16 Mpx, un capteur Macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 5 Mpx. La caméra frontale atteint 32 Mpx.

Enfin, nous avons une batterie de 4 500 mAh avec une charge sans fil de 15 W.

Nokia X20

Le Nokia X20 (Review) est à la hauteur de son héritage avec une bonne caméra principale, bien qu’il soit plus discret dans d’autres aspects, tels que le panneau ou le processeur.

Possède un Écran 6,67 pouces Full HD + IPS à 60 Hz, avec processeur Snapdragon 480 5G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

A un excellent capteur principal de 64MP, accompagné d’un grand angle de 5 Mpx et Macro et d’une profondeur de 2 Mpx chacun. La caméra selfie fait 32 Mpx.

Le matériel principal est complété par la batterie de 4 470 mAh et la charge de 18 W.