Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : les finalistes des meilleurs téléviseurs intelligents haut de gamme | La technologie

Le succès des plateformes de streaming a profité aux ventes de Smart TV haut de gamme. Les télés explosent Résolution 4K et le HDR pour nous faire profiter des séries et des films comme jamais auparavant.

En 2021, nous avons vu panneaux OLED plus lumineux, la mise en œuvre du HDR dynamique, un son amélioré et des taux de rafraîchissement variables qui atteignent le 120 Hz.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir la meilleure Smart TV haut de gamme de 2021.

Ce sont les candidats à la Meilleure Smart TV haut de gamme 2021.

Panasonic OLED JZ2000

le Panasonic OLED JZ2000 est le modèle le plus avancé de la société japonaise, qui se distingue par son Panneaux OLED à haute luminosité. Dans notre examen du Panasonic OLED JZ2000, nous avons également fait l’éloge du design, du son et de la base rotative.

est disponible en Tailles 55 et 65 pouces, avec Résolution 4K Master HDR OLED 10 bits 120 Hz, avec tous les HDR importants : HDR10 + adaptatif, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ et HLG Photo.

Il utilise le processeur HCX Pro avec intelligence artificielle, et a un système de haut-parleurs 7.1 intégré qui totalisent 125 W, compatible avec Dolby Atmos.

Dans la section entrées et sorties, il a 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, LAN, sortie numérique optique | CI, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Casque ou caisson de basses externe et Chromecast intégré.

Sony Bravia XR A90J

Dans cette nouvelle version pour 2021, Sony enrichit l’expérience cinéma avec un écran plus lumineux, un meilleur traitement de l’image grâce à un nouveau processeur cognitif et une volonté d’optimiser le son intégré.

est disponible en Panneaux 10 bits de 55 et 65 pouces avec une résolution 4K jusqu’à 120 Hz, Oui Dolby Vision IQ, HDR 10, HLG, IMAX Enhanced et Netflix Calibrated Mode.

Il a Acoustic Surface Audio + son avec Dolby Atmos et DTS et 4 enceintes totalisant 60W.

Dans la section entrées et sorties, nous avons 4 x HDMI (2x HDMI 2.1), 3 x USB 2.0, LAN, sortie numérique optique, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2, Chromecast intégré, AirPlay 2 et Homekit. Avec Google TV.

Si vous avez besoin de plus d’informations, lisez notre analyse et avis sur le Sony Bravia XR A90J.

LG OLED G1

Les nouveaux panneaux OLED Evo de LG combinent une qualité d’image exceptionnelle avec un mode de jeu qui tire le meilleur parti des consoles de nouvelle génération.

Offert en Panneaux evo 4K OLED 10 bits dans des tailles de 55, 65 et 77 pouces. La Le taux de rafraîchissement variable atteint 120 Hz. Avec Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG.

Il utilise le processeur AI 4K de 4e génération α9 et son avec 4,2 haut-parleurs à 60W.

Vient avec 4 ports HDMI 2.1, WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.0, Assistant Google, Alexa, Airplay.

Il se distingue par son mode de jeu, avec Taux de rafraîchissement 4K variable jusqu’à 120 Hz, compatible AMD FreeSync. Les téléviseurs LG sont les seuls compatibles avec NVIDIA G-Sync.

Philips OLED + 986

Les téléviseurs OLED Philips sont très reconnaissables à leur éclairage AmbientLight spectaculaire, qui s’illumine autour du téléviseur avec des couleurs liées à l’image à l’écran.

Cette année présente comme une nouveauté le son professionnel accordé par Bowers & Wilkins.

Le modèle haut de gamme, le Philips OLED + 986, n’est disponible qu’en une dalle OLED+ de 66 pouces avec une résolution 4K, avec un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz et le soutien de HDR10+, HDR10 et Dolby Vision. Il est également compatible avec FreeSync pour les jeux vidéo.

Il utilise le processeur d’image P5 Ai Dual Picture Engine avec 4 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

Se vanter de toiUne barre audio indépendante avec des haut-parleurs 3.1.2 et une puissance de 70W, compatible avec Dolby Atmos.

A deux entrées HDMI 2.1, deux autres sorties HDMI 2.0, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Ethernet et casque.

Samsung Neo QLED 8K QN900A

Samsung continue de se lancer téléviseurs 8K, même s’il n’y a pratiquement pas de contenu natif dans cette résolution. Il mise donc tout sur le redimensionnement grâce à l’intelligence artificielle.

le Samsung Neo QLED 8K QN900A a Panneaux LCD VA 8K avec rétroéclairage Mini LED de 1 344 zones et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Dans des tailles de 65, 75 et 85 pouces.

Dans la section HDR, acceptez les formats Quantum HDR 3000, HDR10+ et HLG. Les joueurs aimeront votre taux de rafraîchissement variable, mode faible latence et FreeSync Premium Pro.

Avec un système de son avec 6.2.2 canaux et sortie 80W RMS.

Si l’on regarde les entrées et sorties, elles sont regroupées dans un appareil externe qui peut être placé à l’extérieur du téléviseur.

A 4xHDMI 2.1, 3 x USB, Ethernet, sortie numérique optique, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, et AirPlay 2.

Découvrez tout sur ce téléviseur spectaculaire dans notre test et avis sur le Samsung Neo QLED 8K QN900A.

Téléviseur OLED Hisense A9G

Hisense a réussi à se tailler une place dans la gamme haut de gamme, en ajoutant des panneaux OLED à ses modèles les plus avancés.

Le modèle haut de gamme est le Hisense OLED TV A9G, avec un panneau HDR 4K de 65 pouces compatible avec HDR 10+, Dolby Vision iQ et IMAX Enhanced. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

A Haut-parleurs multicanaux 120W 2.1.2 compatible avec Dolby Atmos et DTS : X.

En mode jeu, il atteint un taux variable jusqu’à 60 Hz, et un mode à faible latence. Avec Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.

Loewe Bild je

La marque allemande concurrence face à face les marques asiatiques grâce à sa nouvelle gamme Loewe Bild i.

Pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace, ils peuvent être achetés à Tailles 48, 55 et 65 pouces. Avec Résolution OLED 4K, couleur 10 bits et prise en charge de HDR Dolby Vision, HDR 10 et HLG.

Le taux de rafraîchissement est variable mais n’atteint que 60 Hz. Il dispose également d’un mode à faible latence.

Dans la section audio, il a un système 2 canaux 20W (40W RMS).

Les entrées et sorties disponibles sont 4xHDMI 2.0, 4 x USB 2.0, LAN, sortie numérique optique, Wi-Fi 5 (802.11ac) et Bluetooth 5.

Vous avez plus de données dans le Analyse Loewe Bild i.55 DR +.

Ce sont les candidats pour Meilleure Smart TV de 2021. Choisissez le vôtre !