Votez maintenant pour vos albums et chansons préférés de 2021

En ce moment, les éditeurs de Pitchfork débattent furieusement du classement de nos meilleurs albums et listes de chansons de fin d’année, que nous vous proposerons bientôt. Mais d’abord, nous aimerions vous inviter à partager vos choix.

Aujourd’hui, nous ouvrons le sondage des lecteurs 2021. Quels albums et chansons avez-vous préféré ? Dites-nous ci-dessous. Pour vous assurer que votre vote est compté, veuillez le soumettre par Dimanche 14 novembre à 23 h 59 HE. Revenez pour les résultats dans les semaines à venir. Merci d’avoir participé et merci d’avoir lu.

Si vous ne parvenez pas à voir le sondage ci-dessus, vous pouvez également le remplir ici.