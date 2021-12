Votez pour le smartphone Android Police 2021 Choix des lecteurs de l’année

2021 tire à sa fin, et il est temps pour nos lecteurs de faire entendre leur voix. Nos prix Android Police Most Wanted Editors Choice Awards sont à venir, mais avant de décerner ces honneurs, il est temps pour vous de décerner le vôtre. Après des jours de nominations, dix des téléphones les mieux votés de nos lecteurs seront mis aux voix, mais un seul recevra les Android Police Readers’ Choice Awards 2021.

Vous avez eu les six derniers jours pour désigner les options sur lesquelles vous voteriez tous. Dix des téléphones les plus votés parmi ceux que vous avez nominés ont été choisis pour la liste de cette année, affichés dans l’ordre dans lequel ils ont été choisis. Les noms de cette année comportaient quelques surprises. Et maintenant, il est temps de les réduire à un seul.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Les règles ici sont simples : il y a un tas de téléphones dans le sondage juste en dessous. Sélectionnez celui que vous aimeriez le plus voir remporter le prix de cette année en utilisant la logique que vous souhaitez. Cela pourrait être le téléphone que vous pensez être le « meilleur » ou le meilleur rapport qualité-prix, ou celui que vous pensiez être le plus pionnier. La référence ici dépend entièrement de vous – suivez votre cœur. Certains de vos collègues lecteurs peuvent même être sur la clôture, il est donc temps de plaider en faveur de votre favori et peut-être d’influencer le vote.

Le vote s’ouvre maintenant et se clôturera le vendredi 17 décembre à minuit (PT). Cela vous donne suffisamment de temps pour évaluer les options si vous en avez besoin. Le gagnant sera annoncé le samedi 18 décembre.

Votez pour le prix du choix des lecteurs Android Police 2021.

Google Pixel 6 Pro

36%, 1717 voix

Google Pixel 6

27%, 1296 voix

Samsung Galaxy Z Fold3

5%, 244 voix

Samsung Galaxy S21 Ultra

15%, 723 voix

Google Pixel 5a

4%, 187 voix

Xiaomi Poco X3 Pro

3%, 142 voix

Sony Xperia 1 III

3%, 129 voix

Samsung Galaxy S21+

3%, 155 voix

Samsung Galaxy A52

2%, 94 voix

Samsung Galaxy Z Flip3

2%, 130 votes Total des votes : 4817

Vote Voir les résultats

