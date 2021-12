Votez pour les ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs appareils de fitness et de sport | La technologie

le bracelets d’activité Ils ont été massivement acceptés par les sportifs, mais aujourd’hui tout le monde les utilise pour surveiller leur santé et leurs mouvements.

Dans 2021 ces appareils de fitness Ils ont amélioré la précision des mesures, ajouté plus d’améliorations et deviennent plus indépendants de la mobilité.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir meilleur appareil de fitness de 2021.

Votez aux prix CH 2021

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Votre vote a un prix!

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.

Ce sont les candidats pour Meilleur appareil de fitness de 2021.

Fitbit Charge 5

Cette nouvelle version comprend non seulement un nouveau package de capteurs, elle intègre également un design avec des matériaux plus haut de gamme et un nouvel écran couleur plus lumineux et plus immersif qui permet aux données d’entraînement d’être représentées de manière plus attrayante.

Premières Écran AMOLED couleur de 1,04 pouces avec protection Gorilla Glass 3 et 326 dpi.

La section capteurs est l’une des plus complètes de ce type d’appareil : capteur d’accélération 3 axes, Capteur optique de fréquence cardiaque, capteur optique SpO2, capteur de température, ECG (électrocardiogrammes) et scanner EDA (mesure du stress).

Il dispose également de Bluetooth 5.0, NFC, GPS et GLONASS. Il est étanche jusqu’à 50 mètres. L’autonomie atteint 7 jours.

C’est l’un des bracelets actifs les plus complets, ce qui se reflète dans le prix.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre analyse et avis sur Fitbit Charge 5.

Xiaomi Mi Band 6

La Mi bande 6 de Xiaomi est le bracelet d’activité le plus vendu et le plus populaire au monde.

Parmi ses nouveautés, il se démarque un écran AMOLED plus grand (1,56 pouces contre 1,1 pouces pour le Mi Band 5), avec un design plus arrondi et attrayant. Il a 326 dpi et une luminosité de 450 nits.

Les capteurs inclus sont les Capteur de fréquence cardiaque, Oxymètre de pouls, Oui Accéléromètre 3 axes.

Il a Bluetooth 5.0, et Il est submersible à 50 mètres pendant 10 minutes (5 ATM). L’autonomie atteint 7 jours.

Il reconnaît 30 modes d’entraînement, dont le basket-ball, la boxe, la zumba, le Pilates, le patinage sur glace ou l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT).

Vous trouverez plus d’informations dans la revue Xiaomi Mi Band 6.

Huawei Bande 6

Le dernier modèle de Huawei a un écran presque aussi large qu’une montre, mais avec les fonctions d’un bracelet.

Se vanter de un écran FullView AMOLED de 1,47 pouces.

Mesure saturation en oxygène du sang (SpO2), pour contrôler l’anxiété ou l’effort pendant l’exercice physique, ainsi que Surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice.

Il se vante également de lecteur de fréquence cardiaque, pas et surveillance du sommeil, y compris le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal, l’éveil et les siestes. Et il offre jusqu’à 200 suggestions pour améliorer le sommeil.

C’est l’un des bracelets qui reconnaît le plus d’exercices différents : rien de moins que 96 sports. Non seulement il enregistre vos données, mais il les évalue et vous propose des conseils d’entraînement.

Cela a aussi un compteur de stress, qui vous alerte lorsque vous êtes trop stressé, ainsi que un suivi du cycle menstruel.

Sa batterie dure 15 jours en utilisation normale, et 10 jours en utilisation intensive.

Vous avez plus d’informations dans notre analyse et avis sur le bracelet Huawei Band 6.

Samsung Galaxy Fit2

Samsung a surpris tout le monde avec ça bracelet d’activité pas cher conçu pour concurrencer les marques chinoises.

A un écran AMOLED de 1,1 pouces, tout en couleur, Il a l’air bien même en plein jour.

Les capteurs sont les basiques : accéléromètre et capteur optique de fréquence cardiaque. Avec Bluetooth 5.1 et 32 ​​Go d’espace pour enregistrer différents contenus.

Reconnaître 5 sports différents et enregistre le temps, la fréquence cardiaque, les calories brûlées et d’autres données. Il est submersible à 50 mètres pendant 10 minutes (5 ATM).

Aussi enregistrer les habitudes de sommeil et propose des astuces pour l’améliorer. En outre mesurer les niveaux de stress

Il dispose de 70 sphères différentes et en l’associant au mobile, il peut être utilisé pour recevoir des notifications, contrôler la musique ou générer des réponses rapides aux messages.

La batterie dure 21 jours pour une utilisation normale, et 15 jours pour une utilisation intensive.

Bande d’honneur 6

Bande d’honneur 6 C’est un bracelet avec un excellent rapport qualité/prix pour les utilisateurs qui souhaitent acquérir des habitudes saines et une vie plus active.

A un écran AMOLED couleur de 1,47 pouces avec 282 dpi.

Il a un capteur d’accélération 3 axes, capteur optique de fréquence cardiaque et capteur optique SpO2.

Avec Bluetooth 5.0, e Immersion à 50 mètres pendant 10 minutes (5 ATM).

Sa batterie assure une autonomie d’environ 15 jours, et il a également une charge rapide, se rechargeant à 50 % en seulement 13 minutes.

Dans notre analyse du bracelet Honor Band 6, nous mettons en avant son écran, le confort de port et son autonomie.

groupe réel

Le Realme Band est l’un des les bracelets d’activité les moins chers du marché.

Malgré cela, il est capable de comptez les pas, calculez les calories et mesurez avec précision la qualité du sommeil et la fréquence cardiaque.

Inscrire l’activité dans neuf disciplines sportives : marche, cyclisme, course, randonnée, alpinisme, yoga, fitness, spinning et cricket

Parmi les notifications pouvant atteindre le bracelet, nous avons des SMS et des appels, mais aussi des applications comme WhatsApp.

A aussi 10 jours d’autonomie, ce que les utilisateurs de ce type d’appareil apprécient, qui enregistrent des données 24h/24.

Un fait curieux est que le groupe realme n’a pas besoin de chargeur. Il vous suffit de retirer le bracelet et d’insérer le bracelet directement dans un port USB.

Oppo Band Sport

L’Oppo Band Sport est un bracelet de sport conçu pour les personnes actives qui souhaitent surveiller leur activité quotidienne.

a un écran AMOLED incurvé couleur de 1,1 pouces, résistant aux rayures, avec 40 arrière-plans préchargés disponibles.

Il est capable d’enregistrer 12 disciplines sportives différentes: Course à pied pour brûler les graisses, Course en extérieur, Course en salle, Marche, Cyclisme en extérieur, Cyclisme en salle, Vélo elliptique, Aviron, Cricket, Badminton, Natation, Yoga.

Il enregistre également la distance parcourue dans chaque exercice, les calories que vous brûlez et les pas que vous faites. Avec son compteur de fréquence cardiaque Oui mesure de l’oxygène dans le sang, vous pourrez contrôler en temps réel votre forme physique et l’efficacité de l’activité sportive que vous pratiquez.

c’est un bracelet résistant à l’eau et submersible jusqu’à 50 mètres, vous pouvez donc l’utiliser dans toutes sortes d’activités nautiques, ou sous la douche.

Pendant la nuit, il enregistre vos mouvements et la durée du repos, et il vous prévient s’il détecte des apnées.

Si vous le connectez à une application mobile, vous obtiendrez les statistiques des mesures et vous pourrez faire des choses comme recevoir des notifications complètes (pas seulement les premiers mots) sur le bracelet lui-même.

Et ne vous inquiétez pas pour la batterie : durer jusqu’à 12 jours sans recharge.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons la revue complète Oppo Band Sport.

Ce sont les candidats pour Meilleur appareil d’activité de 2021. Choisissez le vôtre !