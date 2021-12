Votez pour les ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs ordinateurs de bureau | La technologie

Les ordinateurs portables sont peut-être le support publicitaire de l’informatique, mais ordinateurs de bureau ils restent un incontournable pour tous ceux qui cherchent à travailler confortablement et à tirer le meilleur parti d’un clavier et d’un moniteur spacieux.

Cette année, des technologies telles que WiFi 6, Bluetooth 5, Thunderbolt 4, écrans OLED, et des puces et processeurs graphiques de nouvelle génération.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir meilleur ordinateur de bureau de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Ce sont les candidats pour Meilleur ordinateur de bureau de 2021.

Intel Nuc 9 Extrême

Les Mini PC Intel NUC Ils ont gagné une niche sur le marché, car vous pouvez y mettre du matériel très puissant et l’utiliser comme ordinateur portable, comme console de jeux vidéo (pour PC), ou pour le mettre dans le salon.

le Intel NUC 9 extrême vient avec un processeur Intel Core i9-9980HK, une carte graphique RTX 2070 Mini, et un disque Optane de 350 Go. Il peut donc être utilisé pour le travail, l’édition graphique ou les jeux.

Au-delà du matériel susmentionné, le reste peut être ajouté à votre guise. Vous acceptez 16 Go de RAM, 1 To de disque dur, lecteur de carte SD et Thunderbolt 3.

Si vous avez besoin de plus d’informations, lisez la revue Intel Nuc 9 Extreme

Apple iMac M1

Si vous ne les connaissez pas, iMac Ce sont des ordinateurs de bureau où tout le matériel est intégré au moniteur.

Pour cette nouvelle version de 2021 Apple mise sur la conception d’affichage ultra-mince, disponible dans des couleurs vives.

Parmi les nouveautés matérielles que nous avons le nouveau processeur Apple M1 avec architecture ARM, qui laisse derrière lui les processeurs d’Intel et d’AMD.

D’autres aspects comme le nouveau bouton TouchID payer en magasin et déverrouiller le PC, ou le nouveau système audio avec six haut-parleurs autour de l’ensemble du boîtier pour produire un son spatial, ils sont aussi des protagonistes.

le moniteur 24 pouces a un nouveau Écran Retina 4.5K. Apple a placé en façade une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p, spécialement conçue pour les appels vidéo.

Avec Mémoire partagée de 8 Go, SSD de 512 Go et deux ports ThunderBolt / USB 4.

Plus d’infos dans notre test de l’iMac 2021 avec M1.

Asus Vivo AiO V241EAK

est asus tout-en-un C’est une alternative parfaitement valable à l’iMac d’Apple.

C’est un PC puissant avec Écran Full HD 23,8 pouces, processeur Intel Core i7 1165G7, 16 Go de RAM et 512 Go SSD.

Il est livré avec WiFI 5 et Bluetooth 5.0, une caméra 720p, 6 entrées et sorties USB de type A et HDMI, entre autres.

HP Envy 34 tout-en-un

Un tout-en-un élégant qui se distingue par son écran ultra large, et ose même avec l’iMac Pro.

L’ordinateur est peut-être à l’intérieur de l’écran (avec le détail que la base est un chargeur sans fil), mais son matériel est une vraie bête.

Nous partons d’un incroyable Écran de 35 pouces avec une résolution de 5K et une luminosité de 500 nits.

Peut être installé un processeur Intel Core i7-11700 ou Intel Core i9-11900 avec jusqu’à 128 Go de RAM et un SSD NVMe de 2 To. Et en tant que carte graphique, l’une des plus puissantes qui existent, la RTX 3080.

Le reste du matériel est également TOP : WiFi 6, 2 Thunderbolt 4.0, Bluetooth 5, etc. Spectaculaire!

Créateur MSI P50

De nombreux utilisateurs cachent la tour informatique sous la table, car ils sont généralement assez laids.

Ce n’est pas le cas avec la tour du MSI Creator 50, fine et élégante, avec un design qui attire l’attention.

C’est un ordinateur de bureau conçu pour conception graphique, photographie, travail de rendu et montage vidéo 4K. Bien qu’il soit montré sur la photo de référence, il n’inclut pas le moniteur.

Il est disponible avec de nombreux modèles de Intel Core i5 et i7 de 11 génération, jusqu’à 32 Go de RAM, cartes graphiques GTX et RTX 3060 Aero et SSD de 512 Go.

Avec WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Thunderl Bolt 4 avec USB Type-C et bien plus encore.

Lenovo Yoga tout-en-un 7

PC Lenovo spectaculaire, qui mise sur un écran rotatif pour les créateurs de contenu… et pour les amateurs de TikTok et d’applications mobiles.

C’est un PC tout-en-un avec un écran IPS de 27 pouces avec une résolution 4K 99% DCI-P3 et 99% Adobe RGB (ou 100% sRGB, au choix).

Monter le Processeur AMD Ryzen 7 4800H avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To accompagné d’un disque dur de 2 To. Avec carte graphique RTX 2060.

Plus 2 haut-parleurs JBL certifiés Harman, une caméra infrarouge amovible 5M, WiFi 6 et Bluetooth 5.0, entre autres.

Ordinateur de bureau Dell XPS 2021

est ordinateur de bureau Dell Il a un design assez classique, la tour typique et fidèle d’une vie.

Mais cet espace supplémentaire est nécessaire pour monter le matériel le plus puissant. C’est le premier modèle qui comprend déjà Processeurs Intel Core i5 et i7 de 12 génération, qui surpassent les plus puissants d’AMD. Avec Windows 11 installé.

Il existe 4 configurations différentes, avec 8 ou 16 Go de la nouvelle mémoire DDR5, 512 Go SDD, et plusieurs disques durs.

Ils viennent aussi avec Cartes graphiques GTX 1060, RTX 3060 et 3060 Ti. WiFi 6, Bluetooth 5.1 et toutes sortes de ports et sorties graphiques.

Huawei Matestation S

Cet ordinateur de bureau Huawei est conçu pour télétravail. Il s’agit en fait d’un pack qui comprend le PC, le moniteur, le clavier et la souris.

Intégrer un processeur AMD Ryzen 5 4600G avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Avec ac WiFi, Bluetooth 5.0 et plusieurs ports USB 2.0, HDMI et VGA. Et un clavier, une souris et un moniteur FullHD 23 pouces gratuits.

C’est du matériel sans fanfare, mais suffisant pour travailler, à un prix très bas.

Acer Predator Orion 7000

L’ordinateur de bureau par excellence est le Jeux PC. De nombreux joueurs le construisent eux-mêmes, mais des marques comme Acer les vendent prêtes à l’emploi.

Est un PC entièrement configurable par l’utilisateur, donc le matériel est très varié.

Accepter le nouveau Processeurs Intel i5 et i7 de 11 génération, avec jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 et carte RTX 3090. Avec Windows 11 pré-installé.

Ils viennent aussi avec toin SSD NVMe PCI 4.0 jusqu’à 1 To, disque dur 3 To, et refroidissement FrostBlade 2.0. Et bien sûr, des LED sur les quatre faces… Sinon ce ne serait pas un PC gamer.

