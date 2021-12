Votez pour les ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs ordinateurs portables de jeu | La technologie

De nos jours, vous n’avez plus besoin d’un PC de bureau avec son énorme tour pour jouer au sommet. Les meilleurs ordinateurs portables de jeu ils assemblent le matériel le plus puissant.

En 2021, nous avons vu augmenter le Hz de l’écran, et des technologies impensables il y a des années, telles que lancer de rayons ou HDR.

Dans le cadre des Computer Hoy Awards 2021, nous vous invitons à choisir meilleur ordinateur portable de jeu de 2021. Après le vote, vous trouverez une description de chaque finaliste. Parmi tous ceux qui remplissent le questionnaire, nous tirerons au sort une énorme quantité de prix d’une valeur de 11 000 euros.

Vous avez depuis 10 décembre au 6 janvier pour voter.

le Mardi 7 janvier 2021 à 13h00 Nous annoncerons les gagnants des cadeaux.

Ce sont les candidats pour Meilleur ordinateur portable de jeu de 2021.

HP Victus

Les ordinateurs portables de jeu ils sont faits pour faire tourner les têtes, avec leurs couleurs et leurs lignes agressives, et leurs lumières LED.

Mais si vous les utilisez également pour travailler ou étudier et l’emmener à la bibliothèque ou au travail, ce n’est pas la conception la plus professionnelle.

HP a résolu ce problème avec le HP Victus, un PC gamer au design discret, qui le fait passer inaperçu.

Il dispose d’un écran IPS de 16 pouces avec une résolution Full HD à 60 Hz, avec une finition antireflet et une luminosité de 250 nits.

Balade Processeurs Intel i5 et i7 de 11 génération, avec 16 Go de RAM et GPU GTX et RTX 3050. Dans notre test du HP Victus, nous avons souligné la vitesse de son SSD NVMe de 512 Go.

Il dispose également du WiFi 6, du Bluetooth 5, d’un lecteur de carte, d’une prise casque, de 3 USB standard et d’un USB Type C.

MSI Bravo 15

MSI Bravo 15 est un ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme qui mise sur Matériel 100 % AMD et par un écran 144 Hz pour exprimer certains genres comme les tireurs de compétition.

A une dalle IPS de 15,5 pouces avec une résolution Full HD, où la chose la plus remarquable est sa Taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les tireurs et le multijoueur en ligne compétitif.

Le processeur choisi est AMD Ryzen 5 5600H, avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. La puce graphique est la AMD Radeon RX5500M.

Il dispose également de WiFi 6, Bluetooth 5.1, 2 USB Type C et 3 USB-A.

Découvrez tous les avantages et les inconvénients de la revue MSI Bravo 15.

Lame Razer 15

Si vous cherchez un ordinateur portable de jeu avec du matériel haut de gamme qui peut même gérer les jeux les plus exigeants, Lame Razer 15 ne déçoit pas.

Il existe différents modèles, nous recueillons ici la configuration la plus élevée.

Nous partons d’un spectaculaire Panneau OLED de 15,6 pouces avec résolution 4K et taux de rafraîchissement jusqu’à 360 Hz, qui n’est en fait réalisable qu’en 1080p. En QHD, il atteint 244 Hz, et en 4K à 60 Hz.

Balade Processeurs 10 génération i7, qui sont encore très puissants, avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et cartes RTX 3080 avec 16 Go de RAM.

Il porte également un SSD NVMe d’au moins 1 To, et a de la place pour 4 autres de plus.

Avec WiFi 6, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 3 et plusieurs ports USB A et C.

C’est un ordinateur portable de jeu de premier plan, bien qu’à un prix élevé. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre test complet du Razer Blade 15.

Asus TUF Dash F15

Asus présente ce modèle comme « l’ordinateur portable de jeu ultra-mince », et la vérité est que dans les ordinateurs portables de jeu avec son matériel, il est vraiment mince.

A un écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les tireurs et les jeux en ligne compétitifs.

Se vanter de Processeur Intel Core i7 de 11e génération, avec 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. La carte graphique est milieu de gamme, le RTX 3060.

Il dispose également de WiFi 6, Blutooth 5.1, Ethernet, Thunderbolt 4, prise casque, HDMI 2.0b et plusieurs USB.

Dans notre analyse de l’Asus TUF Dash F15, nous soulignons la durée de vie de la batterie, quelque chose de très louable dans un ordinateur portable de jeu, ainsi que le panneau à 144 Hz et les performances dans les jeux.

Lenovo Legion Slim 7i

Cette année, nous avons vu beaucoup ordinateurs portables de jeu ultra-minces, quelque chose qui a ses avantages et ses inconvénients.

le Lenovo Legion Slim 7i il atteint un bon équilibre, avec un matériel moyen dans un design très fin, presque ultrabook. Ce qui a beaucoup de mérite…

Nous avons rencontré un écran FullHD IPS de 15,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de 300 nits. Il prend en charge Dolby Vision.

Les usages Processeurs Intel Core de 10 génération, avec 16 Go de RAM et carte graphique RTX 2060. Stockez toutes vos données et programmes sur un SSD NVMe de 512 Go.

Comme tous les PC gaming de référence à partir de 2021, il embarque le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0. Également 2 ports Thunderbolt 3, lecteur de carte et prise casque.

SI vous avez besoin de plus d’informations, vous avez tout dans notre test du Lenovo Legion Slim 7i.

Gigaoctet Aorus 15P

Ordinateur portable gamer milieu de gamme avec un hardware très bien équilibré, une bonne dissipation thermique et 8 heures d’autonomie.

le Gigaoctet Aorus 15P a une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Monter les processeurs Intel Core i7 de 10e génération, avec jusqu’à 64 Go de RAM et des SSD standard et NVMe. Accepte les GPU RTX 2060 et RTX 2070.

Avec WiFi 6, Bluetooth 5, 1 Gbps LAN, un USB Type C et plusieurs USB standard, ainsi que des sorties vidéo HDMI 2.0 et DP 1.4. Avec lecteur de carte et caméra HD.

Acer Nitro 5 2021

Bien qu’un ordinateur portable de jeu Il est conçu pour les jeux, c’est toujours un PC puissant, il peut donc parfaitement être utilisé pour le travail, les études, Netflix, le montage vidéo et les réseaux sociaux, etc.

Est-ce ce qu’il a l’intention Acer avec son Nitro 5 à partir de 2021. Il est disponible dans différentes configurations, des plus basiques avec les GPU GTX aux plus puissantes avec le RTX 3070.

Il dispose de un écran IPS Full HD de 15,6 pouces, à 144 Hz. Avec des processeurs Intel Core i7 de 11 génération, jusqu’à 32 Go de RAM et carte RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée.

Il embarque un SSD jusqu’à 1 To, avec WiFi 6, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet, sortie HDMI et plusieurs ports USB Type A et C. La batterie dure 8 heures.

Ce sont les candidats pour Meilleur ordinateur portable de jeu de 2021. Choisissez le vôtre !