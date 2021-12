Votez pour les moments de médias sociaux qui ont défini votre 2021

Eh bien, si vous aviez un itinéraire estival génial, seulement pour regarder la variante delta prendre d’autres dispositions, ou si l’emploi du temps scolaire de votre enfant était encore partout, ou si vous n’aviez pas la possibilité de mettre vos masques dans un tiroir et de les oublier, ou vous vous êtes contenté de regarder Dune dans votre salon plutôt que sur un écran IMAX comme le bon dieu l’avait prévu, soyez assuré que vous n’étiez pas seul dans vos frustrations.

Mais au moins, Internet a toujours été là pour nous, pour le meilleur ou pour le pire, même si ses pouvoirs peuvent être utilisés à bon escient, comme toute personne qui a photoshopé Bernie Sanders sur le trône de fer en janvier peut en témoigner. Et dans ce qui était peut-être la partie la plus normale d’une autre année « nouvelle normale », le contenu des célébrités était abondant (et, encore une fois, glamour alors que les stars ont sorti leurs plus beaux atours pour la saison des récompenses, les festivals de cinéma et le Met Gala), il il pleuvait des chats et des chiens faisant les choses les plus horribles, et les gens faisant de bonnes actions, exhibant leurs talents étranges et déclenchant involontairement des débats houleux ont quand même réussi à se faire entendre au milieu de tout le bruit.

De plus, grâce à l’explosion de l’application en 2020, nous avons commencé cette année en sachant déjà que TikTok était l’endroit idéal, une tendance imparable qui a finalement abouti à Beyoncé rejoindre en décembre. Quel est encore un peu le but des choses, n’est-ce pas, pour amener Beyoncé à bord?

Donc, des observations de célébrités qui vous ont fait tenir votre parchemin aux mèmes que vous ne pouviez pas arrêter de partager et aux histoires que vous ne vouliez pas oublier d’ici la fin de la journée, veuillez voter pour les moments de médias sociaux qui ont rendu votre 2021 pas un si mauvais endroit (et en temps opportun, s’il vous plaît, car ces sondages ferment à 23 h 59, heure du Pacifique, le jeudi 23 décembre) :