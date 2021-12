Votez pour votre pilote de Formule 1 de l’année 2021 · .

Le peloton de Formule 1 était plus proche et plus compétitif qu’il ne l’avait été pendant de nombreuses saisons en 2021. Alors que Red Bull et Mercedes ouvrent la voie, McLaren et Alpine ont également remporté des courses et Ferrari a décroché deux pole positions.

Cela a permis d’apprécier plus facilement les efforts des 20 pilotes réguliers – plus un seul remplaçant – qui ont disputé les 22 manches.

À la fin de la saison, l’accent était naturellement mis sur la lutte pour le championnat, qui s’est soldée par la course finale pour la première fois en cinq ans. Mais le pilote exceptionnel de l’année était-il l’un des prétendants au titre ou quelqu’un qui a terminé plus bas dans l’ordre ?

La saison se terminant si tard, le classement annuel des pilotes de . n’apparaîtra pas avant la nouvelle année. D’ici là, il est temps de découvrir qui a le plus impressionné nos lecteurs en 2021.

Votez pour votre pilote F1 de l’année 2022

Qui était le meilleur pilote de la saison 2021 de Formule 1 ?

Lewis Hamilton (21%)Valtteri Bottas (0%)Max Verstappen (53%)Sergio Perez (2%)Lando Norris (12%)Daniel Ricciardo (0%)Lance Stroll (0%)Sebastian Vettel (0%)Esteban Ocon (0%)Fernando Alonso (0%)Charles Leclerc (0%)Carlos Sainz Jnr (2%)Pierre Gasly (7%)Yuki Tsunoda (0%)Kimi Raikkonen (0%)Antonio Giovinazzi (0%)Mick Schumacher ( 0%)Nikita Mazepin (2%)George Russell (0%)Nicholas Latifi (0%)Robert Kubica (2%)Sans opinion (0%)

Nombre total d’électeurs : 58

