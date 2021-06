Votez pour votre pilote du week-end 2021 Styrian GP F1

DéFi Jay-Z change sa photo de profil en CryptoPunk NFT alors qu’il vend aux enchères NFT de son premier album chez Sotheby’s Le rappeur populaire Jay-Z a changé sa photo de profil Twitter en CryptoPunk NFTs, exposant ses 3 millions de followers au monde explosif et passionnant des jetons non fongibles. CryptoPunk est une collection […] More