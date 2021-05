Votez pour votre pilote du week-end GP F1 portugais 2021

Quel pilote de Formule 1 a profité du week-end du Grand Prix du Portugal?

Il est temps de se prononcer sur le pilote qui a le mieux fait avec le matériel mis à sa disposition au cours des trois derniers jours.

Découvrez ci-dessous comment chaque pilote s’est comporté et votez pour celui qui vous a le plus impressionné à l’Autodromo do Algarve.

Résumé des performances du conducteur

Votez pour votre chauffeur du week-end

Selon vous, quel pilote a fait le meilleur travail tout au long du week-end de course?

Qui a tiré le meilleur parti de sa voiture en qualifications et en course? Qui a mis son coéquipier à l’ombre?

Votez ci-dessous et expliquez pourquoi vous avez choisi le pilote que vous avez choisi dans les commentaires.

Qui était le meilleur pilote du week-end du Grand Prix du Portugal 2021?

Lewis Hamilton (41%) Valtteri Bottas (0%) Max Verstappen (3%) Sergio Perez (2%) Lando Norris (26%) Daniel Ricciardo (4%) Lance Stroll (1%) Sebastian Vettel (0%) Esteban Ocon (6%) Fernando Alonso (7%) Charles Leclerc (0%) Carlos Sainz Jnr (1%) Pierre Gasly (0%) Yuki Tsunoda (0%) Kimi Raikkonen (0%) Antonio Giovinazzi (0%) Mick Schumacher ( 9%) Nikita Mazepin (2%) George Russell (0%) Nicholas Latifi (0%) Sans opinion (1%)

