Votre abonnement YouTube TV ne perd pas ses chaînes NBCUniversal – pas encore, en tout cas

Une “courte prolongation” temporaire pendant que les négociations se poursuivent

YouTube TV n’est peut-être pas un service de câble traditionnel, mais il est toujours victime de conflits de diffusion à l’ancienne. Plus tôt cette semaine, on a appris que Google et NBC se disputaient des contrats – cette fois avec une touche de streaming. Alors que les chaînes étaient censées disparaître du service tard hier soir, il semble qu’un accord à court terme maintienne le statu quo pour le moment.

YouTube et NBCUniversal se disputent Peacock, le service de streaming de Comcast qui a eu du mal à s’implanter sur ce marché toujours encombré. Bien que ce plan spécifique ne soit plus envisagé, les deux sociétés se disputent toujours la programmation de 20 chaînes NBC, qui comprend plusieurs réseaux sportifs, SyFy, E!, USA Network et, bien sûr, NBC elle-même.

Heureusement pour les abonnés, les plans visant à retirer ces listes de YouTube TV ont été suspendus, bien qu’on ne sache pas combien de temps cela durera (via 9to5Google). Selon une déclaration de NBCUniversal :

NBCUniversal et YouTube TV ont convenu d’une courte prolongation pendant que les parties poursuivent les pourparlers. NBCUniversal ne s’éteindra pas sur YouTube TV à minuit, heure de l’Est ce soir.

C’est une bonne nouvelle pour tout abonné actuel inquiet de perdre l’accès ce week-end, même si la “courte extension” est relativement vague. Alors que les réseaux appartenant à NBCUniversal pourraient cesser d’être diffusés à tout moment, la bonne nouvelle – en ce qui concerne la facturation, au moins – est le plan de YouTube de réduire les prix des abonnements mensuels à 55 $ jusqu’à ce que ces chaînes soient restaurées. Ironiquement, le message de Google sur ce différend comprend un lien vers Peacock, le faisant connaître comme un moyen de continuer à regarder tout contenu supprimé si l’accord échoue.

Avec une courte prolongation atteinte, il semble que les deux sociétés restent en bons termes alors qu’elles continuent de négocier. Espérons qu’une prolongation de contrat ne soit pas loin.

