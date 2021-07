Votre ancien Kindle perdra Internet 3G en décembre

in

Vous pensez peut-être que votre ancien lecteur de livres électroniques Kindle fonctionne très bien tel quel. Il ne sert à rien de passer à un modèle plus récent tant que vous avez toujours accès aux derniers livres. Mais vous devez savoir que certains des anciens modèles Kindle vont subir un changement considérable en décembre. Ils perdront l’accès Internet 3G, et vous ne pouvez rien y faire. Le « downgrade » est lié à la suppression des réseaux 2G et 3G. C’est pourquoi vous pourriez recevoir toutes ces notifications indiquant que votre ancien téléphone 3G cessera bientôt de fonctionner. Bien que vous ne puissiez rien faire contre la disparition imminente de la 3G, vous pouvez résoudre votre problème Internet Kindle de différentes manières.

Meilleure offre du jour Le Fire TV Stick 4K d’Amazon vient de bénéficier d’une remise surprise de 20 % ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez :10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les modèles Kindle 3G qui perdront l’accès à Internet

La perte de la connectivité Internet 3G sur le Kindle n’est peut-être pas un gros problème pour la plupart des gens. Vous pouvez simplement vous rabattre sur le Wi-Fi, qui est disponible dans une variété de versions. Qu’il s’agisse du Wi-Fi de la maison ou du bureau, ou du point d’accès mobile du téléphone, vous pouvez toujours vous connecter avec les anciens Kindle. Le problème est que certains des anciens appareils ne prennent pas en charge le Wi-Fi.

Mais le Kindle (1re et 2e génération) et le Kindle DX (2e génération) ne prennent en charge que la connectivité 3G. Il n’y a pas de support Wi-Fi pour ceux-là. La réalité reste qu’ils seront coupés d’Internet en décembre.

Ensuite, il y a un grand nombre d’appareils Kindle qui conserveront l’accès Wi-Fi, mais perdront l’Internet 3G : Kindle Keyboard (3e génération), Kindle Touch (4e génération), Kindle Paperwhite (5e génération, 6e génération et 7e génération), Kindle Voyage (7e génération) et Kindle Oasis (8e génération).

Tous les autres modèles prenant en charge la connectivité 4G se connecteront toujours à Internet via le réseau cellulaire une fois que la prise en charge de la 3G aura disparu.

Comment continuer à charger des livres sur les appareils concernés

Perdre l’accès Internet 3G peut sembler ennuyeux, mais ce n’est pas exactement la fin du monde. Vous pouvez toujours charger du contenu sur vos appareils Kindle 3G.

Si la liseuse prend en charge le Wi-Fi, c’est le moyen d’obtenir vos nouveaux livres.

S’il s’agit de l’un des anciens modèles qui ne fonctionne qu’en 3G, vous devrez alors utiliser le câble microUSB pour connecter physiquement le Kindle à votre ordinateur pour de nouveaux titres. C’est plus ennuyeux, mais ça fait le travail.

Améliorez votre Kindle avec une remise Amazon

Ce n’est pas la faute d’Amazon si la prise en charge Internet 3G s’éloigne des anciens Kindle. Ce sont les opérateurs sans fil qui suppriment les anciens réseaux, donc Amazon ne peut rien faire à propos des anciens réseaux sans fil.

Ce qu’Amazon fera, c’est offrir aux acheteurs une remise de 50 $ sur un Kindle Paperwhite ou Kindle Oasis. Vous bénéficiez également d’un crédit de 15 $ en magasin pour les nouveaux ebooks. N’oubliez pas d’appliquer le nouveau NEWKINDLE50 code promo pour profiter de l’offre. Le Paperwhite et l’Oasis se vendent respectivement 149,99 $ et 269,99 $.

Amazon vous informera par e-mail si votre appareil perdra Internet 3G ou non. C’est là que vous trouverez l’offre ci-dessus.

Mais même l’accord d’Amazon n’est pas parfait. Il ne vous reste que jusqu’au 15 août 2021 pour vous décider. Vous devrez vous engager pour un nouvel achat Kindle avant la date limite de décembre.

Meilleure offre du jour Les prises intelligentes TP-Link Kasa mini Alexa très populaires viennent d’atteindre un nouveau prix bas historique de 6 $ chacune! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 23,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission