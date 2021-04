Votre ancien smartphone Samsung Galaxy peut maintenant être transformé en caméra rétinienne portable pour diagnostiquer les maladies oculaires

Caméra de fond portative EYELIKE

Samsung a annoncé mercredi qu’il apportait son programme Galaxy Upcycling en Inde dans le but d’offrir des solutions de soins oculaires abordables aux masses. Galaxy Upcycling est un concept innovant qui réutilise les anciens smartphones Galaxy – non utilisés – et les transforme en caméras rétiniennes portables pour diagnostiquer les maladies oculaires à une fraction du coût des instruments commerciaux.

Le programme a été lancé pour la première fois en Corée en 2017. Grâce à lui, Samsung a l’intention d’utiliser les appareils Galaxy pour avoir un impact positif sur la société, y compris la durabilité environnementale. En 2018, il s’est associé à l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) et au Yonsei University Health System (YUHS) pour créer une «caméra de fond portable EYELIKE» qui, lorsqu’elle est fixée à un smartphone Galaxy, peut dépister les maladies oculaires.

«La combinaison de l’utilisation de plusieurs technologies optiques et de l’intelligence artificielle, associée aux performances de la caméra d’un smartphone Galaxy, a créé un dispositif médical abordable qui était tout aussi performant qu’une caméra de fond utilisée par les professionnels de la santé. Cela a non seulement résolu un problème de santé, mais également une préoccupation environnementale croissante », a déclaré le Dr Sangchul Yoon du système de santé de l’université de Yonsei.

Le smartphone, dans ce cas, sert à la fois de cerveau et d’yeux en quelque sorte, pour capturer, analyser et diagnostiquer des images de maladies ophtalmiques à l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle. Une application mobile dédiée, quant à elle, rassemble ces données et propose un schéma thérapeutique. Samsung affirme qu’il peut détecter un large éventail de conditions allant de la rétinopathie diabétique au glaucome à la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

«Dans les pays où la plate-forme EYELIKE est testée, les terrains difficiles, les longues distances et les populations éloignées contribuent tous au besoin de technologie pour nous aider à nous connecter et à améliorer l’accès aux soins», a déclaré Drew Keys, coordinateur de la région du Pacifique occidental (WPR) à l’IAPB .

Le programme aurait profité à la vie et à la vision de plus de 19000 résidents au Vietnam et à l’avenir, alors que Samsung le pilote dans plus de pays, il prévoit de traiter environ 1 milliard de cas mondiaux de déficience visuelle qui seraient autrement évitables avec un diagnostic approprié. . Samsung étend le programme pour inclure le Maroc et la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux côtés de l’Inde et travaille également simultanément à élargir ses capacités de dépistage du cancer du col de l’utérus – encore une fois, à l’aide d’un smartphone Galaxy – et à améliorer l’accessibilité des femmes à des soins de santé de qualité.

Pour être clair, Samsung n’a annoncé que ses plans d’expansion en Inde pour le moment. Une date exacte de disponibilité et de prix de l’équipement, alias la caméra de fond portative EYELIKE, sera divulguée à l’approche du lancement. Mais d’après ce que nous entendons, n’importe qui pourra acheter cet équipement et l’utiliser pour le diagnostic à domicile.

