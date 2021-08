Votre ancien téléphone Android Gingerbread est sur le point de devenir encore plus inutile

À quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à votre vieux téléphone Gingerbread ? Google a lancé Android 4.0 Ice Cream Sandwich au public il y a près de dix ans, inaugurant l’époque de son Holo UI inspirée de Tron, mais certains appareils Android légendaires – y compris le Moto Droid X, le HTC Evo 4G et le Galaxy S original de Samsung – n’ont jamais fait le saut. Si vous tenez toujours un téléphone exécutant Gingerbread, il est sur le point de devenir beaucoup plus difficile à utiliser avec les services Google.

À partir du 27 septembre, tout appareil exécutant Android 2.3.7 Gingerbread ou une version antérieure ne pourra plus se connecter à un compte Google (via 9to5Google). La société met spécifiquement en évidence Gmail, YouTube et Maps comme des applications destinées à produire des erreurs de nom d’utilisateur et de mot de passe après cette date. Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs concernés, Google suggère de mettre à jour votre appareil vers Android 3.0 ou supérieur si possible (une demande étrange, étant donné que Honeycomb était une version exclusive aux tablettes), mais de manière réaliste, l’écriture est sur le mur. Si vous utilisez toujours un téléphone Gingerbread comme pilote quotidien – ou même comme appareil secondaire – il est peut-être temps de rendre l’âme.

Comme pour la plupart des restrictions du système d’exploitation de Google, cela est principalement motivé par la sûreté et la sécurité. Alors que les téléphones Android ont acquis de nombreuses nouvelles fonctionnalités depuis 2011, ils sont également beaucoup plus sécurisés. Les correctifs de sécurité mensuels sont devenus la norme pour une raison, après tout. Ces applications sont également loin d’être les premières à être désactivées sur les téléphones Gingerbread. WhatsApp a cessé de prendre en charge la plate-forme en janvier 2020, et elle a été entièrement supprimée des services Google Play en 2017.

Si, pour une raison quelconque, vous devez continuer à accéder à Gmail ou à YouTube sur un appareil concerné, vous n’avez pas de chance. Vous pouvez essayer de vous connecter à votre compte à l’aide du navigateur de votre téléphone. Certaines applications Web fonctionneront toujours avec cette méthode, bien que Google n’ait pas souligné ce qui sera et ne sera pas pris en charge dans ses forums de support.

Bien que les numéros de distribution pour Android aient cessé d’être partagés il y a quelques années, Gingerbread était tombé à 0,3% de part de marché en mai 2019. Il est sûr de dire que ce nombre a encore baissé depuis, limitant le nombre d’utilisateurs que cela affecte à un petit groupe. des collectionneurs au mieux. Si vous connaissez quelqu’un qui regarde encore des vidéos YouTube sur un Nexus One, assurez-vous qu’il sait qu’il est enfin temps d’appuyer sur la gâchette de cette mise à niveau.