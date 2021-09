Votre ancien téléphone Android s’améliore pour vous protéger des applications à peine utilisées

Google alerte les développeurs d’applications de certains changements de codage importants avant l’expansion prévue de la politique de réinitialisation automatique des autorisations d’Android. Cela signifie que davantage d’utilisateurs auront les autorisations qu’ils ont accordées aux applications automatiquement révoquées à partir de décembre. Voici ce que vous devez savoir en tant que consommateur.

La politique de réinitialisation automatique des autorisations est venue avec le lancement d’Android 11 et s’applique à chaque appareil exécutant cette version ou une version ultérieure. La politique stipule que si un utilisateur accorde certaines autorisations pour une application qui cible Android 11 (niveau d’API 30) ou une version ultérieure, mais n’utilise pas l’application pendant quelques mois, ces autorisations seront automatiquement révoquées.

Il existe quelques exceptions à la règle : les développeurs peuvent inviter les utilisateurs à désactiver la fonction de réinitialisation automatique si elle est activée, et ; les utilisateurs peuvent activer manuellement la stratégie pour les applications ciblant Android 6.0 à 10 (niveaux d’API 23 à 29).

Voici donc la seule chose qui change à partir de décembre : la politique commencera à s’appliquer à n’importe quel appareil avec les services Google Play exécutant Android 6.0 à 10. Il n’y a aucun changement à la cible API de la politique, donc les applications ciblant Android 11 ou version ultérieure continueront d’être les seules soumises à la politique. Mais cela signifie toujours que des centaines de millions, voire des milliards d’appareils avec des applications modernes au ralenti seront avertis que leur application n’a plus la permission d’effectuer des actions privilégiées. Le déploiement de la politique devrait durer jusqu’au premier trimestre de l’année prochaine.

Avec cette extension de classe, les développeurs avec des applications ciblant le niveau 30 et supérieur qui souhaitent que les utilisateurs désactivent la politique devront implémenter un nouvel ensemble d’API Google a publié en version bêta dès maintenant et sera intégré dans Jetpack Core v1.7 le mois prochain. En outre, ces API fonctionneront également en invitant les utilisateurs à désactiver la politique d’hibernation des applications plus intensive, définie pour Android 12. Plus de détails peuvent être trouvés sur le blog des développeurs Android.