Votre argent: arbitrage et bénéfices en bourse

Par Sunil K Parameswaran

L’exigence d’un manque d’opportunités d’arbitrage est au cœur de la plupart des théories et modèles de la finance moderne. En excluant la possibilité d’arbitrage, les chercheurs ont pu obtenir des résultats révolutionnaires.

Aucune condition d’arbitrage ne peut généralement être dérivée avec des exigences moins strictes que les principaux modèles financiers. Prenons par exemple le cas de la parité Put-Call pour les options européennes sur les actions ne donnant pas lieu à des dividendes. Il stipule que la différence entre la prime d’appel et la prime de vente, pour les options sur la même action et avec le même prix d’exercice et le même délai jusqu’à l’expiration, sera égale à la différence entre le cours de l’action en vigueur et la valeur actuelle du prix d’exercice. .

Il s’agit d’un résultat bien plus basique que les modèles de tarification des options bien connus tels que le modèle binomial et le modèle Black-Scholes. Bien que ces modèles émettent des hypothèses plus strictes sur l’évolution du cours de l’action au fil du temps, ils s’appuient également sur un argument de non-arbitrage pour obtenir les résultats finaux. La parité put-call, qui ne nécessite que l’absence d’arbitrage, est par conséquent valable pour tous les modèles de tarification d’options, quelles que soient les hypothèses concernant l’évolution du prix de l’action sous-jacente.

Par exemple, une action se négocie à Rs 100 sur le BSE et Rs 100.80 sur le NSE. En principe, un commerçant peut soulever un téléphone et acheter un million d’actions sur le BSE et vendre un montant équivalent immédiatement sur le NSE par un autre appel. Sans prendre en compte les coûts de transaction, il est prêt à réaliser un profit moins coûteux et sans risque de Rs 8,00 000. C’est de l’arbitrage.

Dans la vraie vie, les traders sont confrontés à des coûts de transaction tels que les écarts acheteur-vendeur et les commissions de courtage. La question est de savoir si l’on peut faire un profit malgré ces coûts. En outre, l’ESB et l’ESN ont un cycle de règlement T + 2. Par conséquent, pour mettre en œuvre une telle stratégie, le trader doit avoir préalablement accès à des liquidités adéquates sur son compte bancaire, et suffisamment d’actions sur son compte Demat.

Un courtier qui dispose de suffisamment de ressources sous forme de titres et d’espèces, et qui n’a pas à payer de commission pour négocier, peut finir par profiter de ces opportunités, qui durent généralement des instants éphémères.

Examiner un problème du point de vue d’un concessionnaire et d’un arbitre mène à la même conclusion. Supposons qu’un courtier du marché monétaire propose les taux suivants pour les prêts à trois mois et à six mois, où les taux sont indiqués sur une base annuelle.

3-M 5,22% – 5,40%

6-M 8,04% – 8,40%

Le taux à terme pour un contrat de trois mois doit être tel que le concessionnaire réalise un profit, qu’il emprunte pendant trois mois et prête pendant six mois ou emprunte pendant six mois et prête pendant trois mois. Ainsi, le taux à terme aura une limite inférieure de 10,5377% par an et une limite supérieure de 11,4308% par an.

La logique est basée sur l’argument selon lequel, dans les deux cas, le concessionnaire devrait réaliser un profit. Désormais, le taux d’emprunt du courtier est le taux d’emprunt de l’arbitre, tandis que le taux d’emprunt du courtier est le taux d’emprunt de l’arbitrageur. Par conséquent, s’il n’y a pas de profit d’arbitrage, que l’arbitrageur emprunte pendant trois mois et prête pendant six mois, ou l’inverse, nous arrivons à la même conclusion.

L’auteur est PDG, Tarheel Consultancy Services

