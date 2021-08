Votre argent : argent des investisseurs non réclamé : où se trouve-t-il et comment le récupérer

Après 25 ans, les fonds subiront une « déshérence » où les fonds ne pourront pas être récupérés par le titulaire du compte.

Par AP Singh et Manish Sharma

Vous souvenez-vous de tous vos investissements passés, des polices d’assurance que vous pourriez avoir, du nombre de comptes bancaires, de tout autre produit d’investissement acheté et de l’argent que vous avez investi dans ceux-ci ? Si votre réponse est négative, il est possible que l’argent non réclamé ait été transféré à certains régimes d’aide sociale.

Gardez les dossiers à portée de main

Selon les données disponibles dans le domaine public, plus de 82 000 crores de roupies de la richesse des investisseurs ne sont pas réclamés dans des investissements négligés et perdus. Les dépôts non réclamés croupissent dans les comptes bancaires inactifs, les procédures d’échéance non réclamées des polices d’assurance dans les compagnies d’assurance, l’argent non réclamé dans les fonds communs de placement et les actions, et d’importantes sommes d’argent bloquées dans les comptes de fonds de prévoyance inactifs.

Comment obtenir de l’argent non réclamé

Si votre compte bancaire n’est pas ouvert pendant 10 ans ou plus, l’argent sera traité comme de l’argent non réclamé et sera transféré au Fonds d’éducation et de sensibilisation des déposants (DEAF). Conformément à la réglementation RBI, chaque banque doit afficher les détails des comptes non réclamés sur son site Web. Vous pouvez vérifier les détails de votre compte inopérant ou le montant non réclamé transféré à DEAF sur le site Web, puis visiter l’agence de la banque avec un formulaire de réclamation dûment rempli, des reçus de dépôt et connaître les documents de votre client (KYC) pour réclamer votre argent. Bien que vous puissiez vous rendre dans n’importe quelle succursale de la banque, il est préférable de vous rendre dans la succursale d’origine si la réclamation est liée à l’ancien compte.

Si vous êtes le mandataire ou l’héritier légal du titulaire du compte, vous devez vous adresser à la banque avec les récépissés de dépôt, une pièce d’identité et une copie de l’acte de décès du titulaire du compte. Le paiement sera libéré par la banque après vérification de la sincérité de la réclamation. Les banques peuvent demander un remboursement sur le compte DEAF de RBI après paiement au client ou à ses ayants droit.

Les dépôts non réclamés dans les PPF, les comptes d’épargne des bureaux de poste, les EPF, les comptes RD et autres comptes similaires sont transférés au Fonds de protection des personnes âgées (SCWF) après 10 ans. En assurance, si l’argent n’est pas réclamé au bout de 10 ans à compter de la date d’échéance, il est transféré à la SCWF. Les bénéficiaires pourront réclamer l’argent en vertu de leurs polices jusqu’à 25 ans à compter de la date de leur transfert à la SCWF. Après 25 ans, les fonds subiront une « déshérence » où les fonds ne pourront pas être récupérés par le titulaire du compte.

Créer un testament

Le Fonds d’éducation et de protection des investisseurs (IEPF) détient les dividendes non réclamés et l’argent impayé de fonds communs de placement et d’actions qui n’ont pas été réclamés depuis sept ans ou plus. Les investisseurs/déposants dont les actions, dividendes impayés, dépôts ou obligations échus, etc. ont été transférés à l’IEPF peuvent demander leur remboursement en s’inscrivant sur le site Internet de l’IEPF : www.iepf.gov.in.

Pour vous assurer que votre argent durement gagné est utilisé à bon escient et entre de bonnes mains après vous, vous devez toujours tenir les membres de votre famille informés des investissements et des finances. Assurez-vous d’avoir un prête-nom pour vos investissements, créez un testament pour éviter tout litige futur et tenez vos informations financières à jour chaque fois qu’il y a un changement.

Singh est directeur et Sharma est professeur adjoint, Amity School of Insurance, Banking & Actuarial Science, Amity University

