Votre argent : Assurance – Tranquillité d’esprit et avantages fiscaux aussi

Payer une assurance maladie pour vous et votre famille, avec des parents âgés à charge, vous donne droit à des déductions fiscales jusqu’à un maximum de Rs 1 lakh.

Le point d’obtenir une assurance, c’est que c’est la plus haute forme d’assurance. L’assurance est un accord contraignant entre l’assureur et l’assuré qui donne à l’assuré l’accès à la meilleure forme de soins, en fonction de la police souscrite. Le besoin sous-jacent est de vous assurer que vous et vos proches êtes toujours protégés, peu importe à quel point la situation est défavorable.

Déductions des articles 80D et 80C

L’achat d’une police d’assurance présente de nombreux avantages financiers. Outre la couverture importante offerte par les assureurs, les avantages fiscaux sont également abondants. Qui n’aime pas avoir une option pour économiser plus d’argent? Les articles de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu desquels vous pouvez économiser de l’argent sur l’assurance sont les articles 80D et 80C.

La section 80C comprend une liste exhaustive des investissements sur lesquels vous pouvez demander une déduction fiscale lors de la déclaration de vos impôts. Certains d’entre eux sont le fonds de prévoyance des employés, le fonds de prévoyance public, l’assurance-vie, etc.

L’article 80D de la Loi de l’impôt sur le revenu fait référence aux avantages fiscaux dont vous disposez sur la prime d’assurance maladie que vous avez pu payer au cours de l’exercice. L’assurance médicale est l’un des types d’assurance les plus importants. Elle vous assure d’être couvert en cas de blessures imprévues et/ou d’hospitalisation. Le principal avantage d’une police d’assurance maladie est l’hospitalisation sans numéraire, qui garantit que vous bénéficiez sans délai du meilleur traitement.

Choisir la bonne police d’assurance est extrêmement crucial et doit être fait après avoir pris en compte vos besoins et tous les facteurs. Si vous avez des personnes à charge, la police doit également prévoir leurs besoins. Dans de tels cas, il est conseillé d’opter pour une police d’assurance familiale plutôt qu’une police individuelle pour tout le monde car elle est moins chère et offre plus d’avantages.

Assurance-vie pour un avenir meilleur

Une police d’assurance-vie est un contrat qui stipule que la famille de la personne assurée recevra un certain montant après le décès de la personne assurée. La famille est prise en charge au décès de l’assuré. Cela garantit que la famille ne manque pas d’argent et peut prendre son temps pour rationaliser sa vie.

Police d’assurance maladie

L’assurance maladie est de divers types et peut être modifiée pour répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies préexistantes identifiées. Les primes versées peuvent être utilisées pour réclamer des déductions fiscales. Il existe des forfaits en fonction de l’âge de l’assuré et les prestations sont disponibles en conséquence. L’inclusion de l’OPD pour les plus jeunes tandis que les jeunes couples bénéficient d’une couverture de maternité sont quelques-unes des caractéristiques.

La génération plus âgée bénéficie d'avantages adaptés aux personnes âgées, qui incluent une couverture pour des traitements alternatifs comme Ayush, aucun plafonnement du loyer des chambres, etc.

Assurance temporaire pour une vie meilleure

L’assurance temporaire est un accord pour donner à la famille une indemnité après le décès de l’assuré. La différence entre l’assurance vie et l’assurance temporaire est qu’en assurance temporaire, vous êtes admissible à percevoir le montant uniquement en cas de décès de l’assuré. Les primes payées pour l’assurance temporaire sont inférieures, mais l’assureur n’a aucune responsabilité financière après la fin du mandat, quelle que soit la date du décès.

