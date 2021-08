Votre argent : Avancez avec prudence dans l’espace des moyennes/petites capitalisations

L’activité économique a continué de s’améliorer en juin et juillet (le déblocage a commencé la première semaine de juin 2021).

Par Sorbh Gupta

Le marché au sens large continue sa surperformance. L’indice S&P BSE Midcap s’est apprécié de 2,54% et l’indice S&P BSE Smallcap a augmenté de 6,30%.

L’activité économique a continué de s’améliorer en juin et juillet (le déblocage a commencé la première semaine de juin 2021). Cependant, la plupart des indicateurs sont faibles par rapport à mars 2021 (avant le verrouillage de la deuxième vague). À court terme, la reprise devrait se poursuivre alors que les entreprises reconstituent leurs stocks de canaux pour les fêtes de fin d’année. Cependant, alors que les indicateurs macroéconomiques s’améliorent, la demande de crédit dans l’économie, notamment pour un crédit aux entreprises, reste atone. Les prêts aux entreprises ont augmenté à des niveaux anémiques de 1 % en glissement annuel en juillet.

Les FPI ont été vendeurs

Les FPI sont devenus vendeurs d’actions indiennes en juillet. Ils ont vendu pour 1,5 milliard de dollars d’actions indiennes ce mois-ci. Sur une base annuelle, les entrées de FPI s’élèvent à 6,54 milliards de dollars. Les investisseurs institutionnels domestiques ont été acheteurs au mois de juillet à hauteur de 2,08 Mds$. Avec l’amélioration de la croissance du PIB nominal et une grande partie du monde développé aux prises avec des taux d’intérêt proches de zéro, l’Inde attirera sa juste part des flux étrangers.

Les chocs macroéconomiques au cours des dernières années comme la démonétisation, la TPS mise en œuvre à la hâte, la crise IL&FS et les blocages induits par Covid-19 ont aidé les grandes entreprises à devenir plus grandes et plus fortes, aidées par l’échelle et la solidité de leur bilan. Cependant, les petites entreprises se sont affaiblies et ont perdu des parts de marché.

Les valorisations des moyennes capitalisations sont élevées

Dans ce contexte, alors que l’incertitude liée à Covid-19 persiste, les valorisations des moyennes capitalisations sont proches de leurs plus hauts historiques. Les marchés choisissent d’ignorer les risques associés à l’investissement dans des entreprises plus petites, mais cela pourrait s’inverser rapidement si la liquidité mondiale s’assèche ou si nous sommes confrontés à une troisième vague de Covid-19. Nous tenons à réitérer notre position de prudence dans l’espace des moyennes et petites capitalisations.

Les investisseurs de détail doivent échelonner leurs investissements et diversifier leur allocation en actions parmi différents styles et plafonds pour des résultats optimaux de leur allocation d’actions à long terme.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Equity, Quantum Mutual Fund

