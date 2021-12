Votre argent : avez-vous planifié vos années de retraite ?

Les produits de rente offrent un revenu régulier garanti qui dure toute la vie des rentiers



Par Srinivas Balasubramanian

La raison la plus importante pour planifier exclusivement la retraite est le changement dans le tissu de la structure familiale. La structure familiale nucléaire devenant la norme de nos jours et la plupart des enfants s’éloignant de leur famille pour poursuivre des objectifs professionnels, le soutien émotionnel et financier qui accompagne une structure familiale commune a diminué. Il est donc essentiel pour les individus d’avoir un plan de retraite qui leur donne une indépendance financière.

Selon les données de la Banque mondiale, en 2019, l’espérance de vie en Inde était de 69,7 ans, soit près de 15 ans de plus qu’en 1980. Une durée de vie plus longue est une excellente nouvelle, mais cela signifie également qu’une planification beaucoup plus poussée est maintenant requise pour soutenir les dépenses de subsistance après la retraite.

Planifier sa retraite

La première étape à franchir pour planifier une vie à la retraite sans tracas est de visualiser à quoi ressemblera la vie après la retraite. Cet exercice vous aidera à avoir une idée du montant approximatif de revenu nécessaire. Il s’agit du montant cible que l’on doit accumuler au début de la retraite.

La deuxième étape consiste à examiner les économies existantes et à prévoir combien elles sont susceptibles de croître au moment où l’on prend sa retraite. L’écart entre le montant cible et le montant actuel est ce qui doit être comblé par un plan de retraite spécifique.

La troisième et dernière étape consiste à identifier un plan d’épargne-retraite spécifique qui est aligné sur l’appétit pour le risque et d’autres considérations pertinentes.

Les produits de rente offrent un revenu régulier garanti qui dure toute la vie des rentiers, peu importe combien de temps ils vivent, leur permettant de mener une vie de retraité financièrement indépendante. Des produits comme ceux-ci viennent avec un large éventail d’options comme la rente viagère conjointe.

L’auteur est responsable des produits, ICICI Prudential Life Insurance Company

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.