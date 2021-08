Votre argent : besoin d’une approche équilibrée pour un portefeuille de titres à revenu fixe

Ainsi, il est essentiel d’avoir une approche équilibrée et dynamique dans la constitution d’un portefeuille de titres à revenu fixe.

Par Pankaj Pathak

Au cours des six prochains mois, nous nous attendons à ce que la Reserve Bank of India (RBI) réduise l’excès de liquidité dans le système bancaire. Nous nous attendons à une augmentation du taux des prises en pension de 3,35 % à 3,75 %, un passage subtil de la position accommodante à la neutralité, puis à un début progressif de hausses de taux.

Au-delà des macros

Du point de vue du marché obligataire, il est temps de regarder au-delà des développements macroéconomiques actuels et des changements de politique potentiels. La courbe des rendements est actuellement la plus pentue depuis les conséquences de la crise financière mondiale. Cela signifie que le rendement/l’accumulation sont très faibles à l’extrémité courte de la courbe des rendements, tandis que l’extrémité longue offre toujours un rendement assez élevé dans l’environnement actuel de taux bas. Par exemple, l’obligation d’État à 30 ans se négocie actuellement à 7,2 %. Cela implique un écart de rendement de +320 points de base sur le taux Repo actuel de 4% et de +220 points de base sur un taux Repo “prospectif” de 5%, qui pourrait éventuellement être atteint d’ici la fin de l’année prochaine.

À première vue, cela ressemble à une excellente opportunité d’investissement. Cependant, une allocation excessive aux obligations à long terme exposera les investisseurs à un risque de marché élevé dans un environnement de taux en hausse et pourrait entraîner une perte considérable de la valeur du portefeuille si les choses se passent dans l’autre sens. Ainsi, il est essentiel d’avoir une approche équilibrée et dynamique dans la constitution d’un portefeuille de titres à revenu fixe.

À notre avis, les obligations à plus long terme ont un prix attrayant et ont un potentiel de gain à moyen et long terme. L’exposition aux obligations à court terme est une position d’équilibrage pour réduire la durée globale du portefeuille ou la sensibilité aux variations des taux d’intérêt. Nous nous sommes efforcés d’éviter le segment des échéances intermédiaires, qui, à notre avis, est très sensible aux changements d’orientation politique et devrait être peu performant au cours des 6 à 12 prochains mois.

L’économie et les marchés s’adaptent actuellement à un choc sans précédent. Ainsi, toute prévision concernant l’avenir est susceptible de changer en fonction des réponses politiques du gouvernement et de la RBI et de l’évolution des marchés mondiaux.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Fixed Income, Quantum Mutual Fund

