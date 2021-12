Ces cartes ont souvent des taux d’intérêt élevés et peuvent rapidement devenir ingérables.

Par Supriya Suri

Les prêts jouent un rôle majeur en nous aidant à réaliser nos aspirations et à atteindre de nombreux objectifs de vie. Ces derniers temps, les consommateurs utilisent de plus en plus le crédit pour effectuer des paiements de manière pratique et n’attendent pas pour épargner et dépenser. Mais dans le même temps, certaines dettes ont tendance à devenir un passif entraînant un stress injustifié. Ainsi, il est important de comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise dette pour quiconque cherche à prendre des décisions financières éclairées.

Qu’est-ce qu’une « bonne dette » ?

Une bonne dette peut être utilisée pour acheter des actifs qui peuvent se déprécier lentement ou, dans certains cas, croître avec le temps. On peut planifier des épargnes, des prêts et des investissements pour maintenir une bonne santé financière et assurer un avenir stable et sûr. Par exemple, si l’on contracte un prêt pour études, il peut être considéré comme rentable car il est tenu de donner de bons rendements et d’augmenter les revenus.

Cependant, il faut éviter autant que possible les dettes énormes. Un prêt à la consommation durable de petite taille est toujours préféré pour quelqu’un qui débute dans le crédit, car en plus d’établir une bonne cote de crédit, un tel prêt à la consommation durable peut aider à augmenter l’abordabilité des articles, répondant ainsi aux aspirations.

De même, les emprunts pour une assurance maladie abordable relèvent d’une bonne dette, car ils peuvent protéger contre les risques futurs imprévus. De plus, emprunter pour investir dans une entreprise est considéré comme une bonne dette. Il ne fait aucun doute qu’il y a des risques impliqués, mais avec l’hypothèse que l’on a bien pris en compte les passifs et les actifs, ce prêt est considéré comme un choix sain. Une bonne dette doit être contractée avec un risque calculé pour un avenir garanti/rendement élevé et pour améliorer sa planification financière. Une bonne dette donne un effet de levier et des gains supplémentaires, que ce soit par le biais des retours sur investissement ou de l’éducation.

Qu’est-ce qu’une « créance irrécouvrable » ?

Une créance irrécouvrable est définie comme une dette qui a un impact négatif sur le bien-être financier d’un individu. Un prêt utilisé pour acheter une automobile de luxe, par exemple, sera classé comme créance irrécouvrable si l’IME et le montant total du prêt sont disproportionnellement supérieurs au revenu mensuel et au revenu annuel du consommateur. Un prêt à taux d’intérêt élevé est également appelé créance irrécouvrable car il impose une charge d’intérêt importante à l’emprunteur. Beaucoup de gens empruntent pour investir dans des endroits où ils s’attendent à un meilleur taux de rendement que le taux d’intérêt, ce qui peut ou non être la bonne décision.

Emprunter de l’argent pour acheter des services et des produits pour son usage personnel qui n’offrent aucune croissance à long terme est considéré comme une créance irrécouvrable. L’un des types de créances irrécouvrables les plus courants est le fait de devoir de l’argent sur une carte de crédit. Ces cartes ont souvent des taux d’intérêt élevés et peuvent rapidement devenir ingérables. Par conséquent, évitez les dettes avec des taux d’intérêt élevés afin d’atteindre des objectifs financiers à court terme, car la capacité de dépense et les taux d’intérêt sont essentiels lors de l’investissement dans ces produits et services.

Choisir la bonne dette

La dette est relative, situationnelle et spécifique. Une bonne dette pour l’un peut être mauvaise pour l’autre, selon sa situation financière. Une bonne dette est essentiellement l’un des meilleurs moyens d’acquérir la liberté financière et d’atteindre des objectifs à long terme. Avant de demander un prêt, vérifiez si cet emprunt portera ses fruits ou deviendra un passif. Il est important d’estimer soigneusement votre santé financière actuelle et d’évaluer dans quelle mesure les emprunts actuels vous apporteront des avantages à long terme.

L’auteur est vice-président, Expérience client, Home Credit India

