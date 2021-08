Votre argent : Calculer les rendements des FCP de réinvestissement des dividendes

in

Les gens investissent généralement dans des fonds communs de placement à plusieurs reprises au cours de l’année et effectuent également des retraits à plusieurs reprises. Les fonds communs de placement versent périodiquement des dividendes. Si l’investisseur a choisi l’option de croissance, il n’y aura pas de rentrées de fonds périodiques. Il en est de même s’il a choisi l’option de réinvestissement des dividendes. Dans le second cas, cependant, la détention d’unités augmentera régulièrement. Cependant, s’il a opté pour l’option dividende, il percevra des versements périodiques. Dans la pratique, un investisseur est susceptible de retirer quelques paiements sous forme d’espèces et d’en réinvestir d’autres dans le fonds. Dans le second cas, il n’y aura pas de rentrées de fonds de l’investissement, mais le nombre de parts détenues augmentera. Cela aura des conséquences lorsque les dividendes futurs seront déclarés.

Flux de trésorerie

En supposant que le placement dans un fonds commun de placement est effectué le 1er avril d’une année, le rendement pour la période allant de ce jour jusqu’à la fin mars de l’année suivante peut être calculé comme suit. L’investissement initial sera affiché comme un flux de trésorerie négatif. En ce qui concerne les dividendes ultérieurs, ceux qui sont prélevés sous forme d’espèces se manifesteront sous forme d’entrées d’espèces, et auront par conséquent un signe positif.

Les dividendes qui sont réinvestis ont des implications sur le nombre total de parts détenues et, par conséquent, sur les rentrées de fonds futures provenant des dividendes. En pratique, les investisseurs investiront plusieurs fois au cours de l’année et rachèteront des parts à plusieurs reprises. Chaque investissement doit être traité comme un flux de trésorerie négatif et chaque rachat, comme un flux de trésorerie positif.

Taux de rendement interne

Une façon d’estimer le rendement du portefeuille consiste à calculer le taux de rendement interne ou le TRI. La formule IRR suppose que l’intervalle de temps entre les paiements successifs est constant. Il est peu probable que ce soit le cas pour les investissements dans les fonds communs de placement, car les investissements ainsi que les rachats peuvent être effectués à tout moment au cours du paiement. Pour ce genre de situation, Excel fournit la fonction XIRR, qui permet à l’intervalle de temps entre les flux de trésorerie successifs d’être variable.

Dans le cas de notre portefeuille de fonds communs de placement, si nous projetons des flux de trésorerie mensuels, nous obtiendrons un taux de rendement mensuel. Celui-ci peut être converti en Bond Equivalent Yield pour faciliter les comparaisons avec les titres de créance versant des coupons, qui constituent en pratique une alternative d’investissement. La plupart des obligations paient des coupons semestriellement. Par conséquent, pour calculer le rendement équivalent obligataire d’un investissement qui génère des flux de trésorerie mensuels, la pratique consiste à ajouter un au TRI mensuel, à l’augmenter à la puissance six, puis à soustraire un. La réponse est ensuite multipliée par deux pour l’annualiser.

Lors de la projection des flux de trésorerie pour un investissement dans un fonds commun de placement, il faut être prudent du point de vue de la prise en compte des charges. S’il y a une charge d’entrée, le nombre d’unités reçues sera moindre pour un investissement donné. Il en va de même pour les investissements ultérieurs.

S’il y a une charge de sortie alors le montant réalisé du rachat sera moindre pour un nombre donné de parts. Les conséquences des lois fiscales doivent également être prises en compte. Selon les lois en vigueur à un moment donné, il pourrait y avoir des implications fiscales pour les dividendes et les gains en capital. Le taux d’imposition pourrait également dépendre de la durée de détention des parts.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

