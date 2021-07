Votre argent : Cartes de crédit, cartes BNPL ou EMI — Qu’est-ce qui vous convient le mieux ?

Mais si vous voulez plus d’avantages, les cartes de crédit peuvent s’avérer plus avantageuses que les cartes EMI et BNPL, à condition que vous acquittiez vos cotisations à temps.

Par Adhil Shetty

Les gens préfèrent généralement un instrument peu coûteux, pratique et sûr lorsqu’ils effectuent des paiements pour faire des achats, réserver des billets de voyage, des chambres d’hôtel, etc. Des instruments tels que les cartes de crédit, les cartes EMI et Buy Now Pay Later (BNPL) gagnent en popularité parmi les personnes qui ont besoin de facilités de crédit instantanées pour répondre à leurs besoins de dépenses.

Cependant, ces trois instruments ont des caractéristiques et des avantages différents. Alors, lequel fonctionne le mieux pour vous ? Comparons ces trois instruments pour vous aider à faire un choix éclairé.

Cartes de crédit

Les cartes de crédit offrent jusqu’à 50 jours de périodes sans intérêt, des options EMI sur les dépenses éligibles, des cadeaux d’adhésion, des offres promotionnelles, des remises en argent, des points de récompense, etc. Les banques proposant des cartes de crédit facturent des frais d’intérêt de 3-4% par mois en plus de des frais de retard si vous ne parvenez pas à régler le montant minimum dû dans le délai sans intérêt. De plus, les avantages premium ne sont parfois disponibles que sur les variantes de cartes haut de gamme qui facturent généralement également des frais d’adhésion.

Il est important de demander une carte de crédit à laquelle vous avez droit et dont les avantages correspondent à vos habitudes de dépenses. Les cartes de crédit doivent être utilisées de manière disciplinée afin que le total des cotisations soit réglé chaque mois pour éviter les pénalités d’intérêts et un pointage de crédit affecté.

Cartes EMI

Les cartes EMI sont comme des outils de prêt pré-approuvés qui peuvent être utilisés pour acheter des choses en plusieurs versements auprès de commerçants en réseau sans payer d’intérêts. Les cartes EMI sont simples à comprendre et faciles à utiliser et les sociétés émettrices de cartes EMI permettent la forclusion du montant impayé sans prélever de frais de pénalité.

Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour acheter des choses sans effectuer de paiement immédiat et effectuer le paiement effectif à une date ultérieure. Les émetteurs BNPL accordent 15 à 45 jours sans intérêt pour effectuer le paiement. Le montant dû est débité automatiquement du compte bancaire de l’utilisateur à la date du paiement. Toutefois, si vous ne remboursez pas le montant dû dans le délai prescrit, l’émetteur prélève des intérêts selon les taux applicables. Les utilisateurs de BNPL peuvent convertir les cotisations en EMI s’ils ne souhaitent pas rembourser l’intégralité du montant à la date de paiement à condition qu’ils l’optent au moment du paiement au commerçant associé.

Qu’est-ce qui fonctionne pour vous?

Optez pour un produit qui correspond à vos besoins et vous coûte moins cher. Les avantages tels que les remises en argent, les miles aériens, les points de récompense et les installations telles que les remises spéciales, les accès aux salons d’aéroport, etc., peuvent faire une grande différence. Les cartes de crédit peuvent donc être une bonne option si vous recherchez une solution unique. De nombreux clients de cartes de crédit sont également éligibles à des facilités de prêt pré-approuvées à des taux d’intérêt compétitifs, ce qui en fait un excellent outil en cas d’urgence.

Les cartes EMI et BNPL sont utiles si vous souhaitez les utiliser dans les magasins de leur réseau ou les marques associées. Si vous recherchez un instrument de dépense uniquement pour bénéficier d’une facilité de crédit ou si vous n’êtes pas éligible pour la carte de crédit de votre choix, vous pouvez comparer les cartes EMI et BNPL pour trouver la meilleure correspondance. Ceux-ci pourraient également être utilisés rapidement par rapport aux cartes de crédit non pré-approuvées. Mais si vous voulez plus d’avantages, les cartes de crédit peuvent s’avérer plus avantageuses que les cartes EMI et BNPL, à condition que vous acquittiez vos cotisations à temps.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

