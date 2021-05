Votre argent: ce que disent les taux de rétention et de réinvestissement d’une entreprise

Le taux de croissance du revenu net est l’une des variables fondamentales importantes déterminant la valeur d’une action.

Lorsqu’ils évaluent des entreprises, les jeunes investisseurs ne parviennent pas à comprendre la différence entre les taux de réinvestissement et les taux de rétention. Laissez-nous discuter de la différence entre les deux avec leurs applications.

Voyons les dernières données de Mousumi Ltd (ML): Dividende Rs 500 crore; Bénéfice après impôt (PAT) Rs 2 000 crore; Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) Rs 4 000 crore; taux d’imposition effectif 30%; Dépenses en capital brutes Rs 800 crore; Dépréciation et amortissement Rs 200 crore; augmentation du fonds de roulement hors caisse Rs 400 crore.

Taux de rétention

Il est calculé en soustrayant le ratio de distribution des dividendes de un. Pour ML, le ratio de distribution des dividendes est de 25% (dividende de Rs 500 crore / PAT de Rs 2000 crore). Le taux de rétention pour ML est de 0,75 (- DPR de 0,25) ou 75%. Cela indique que ML conserve 75% de son bénéfice après impôts (ou bénéfice net) pour ses besoins futurs. Le taux de croissance du revenu net est l’une des variables fondamentales importantes déterminant la valeur d’une action.

Le taux de croissance du bénéfice net est calculé comme le produit du rendement des capitaux propres (ROE) et du taux de rétention (ou un moins le DPR). Un taux de rétention plus élevé reflète un taux de croissance plus élevé des bénéfices des actionnaires pour une projection donnée de rendement des capitaux propres pour une entreprise. Ainsi, le taux de rétention est une variable d’importance lors de l’évaluation des titres de participation d’une entreprise.

Taux de réinvestissement

Il est calculé en divisant le réinvestissement d’une entreprise par son résultat opérationnel après impôt. Le réinvestissement est la somme des dépenses d’investissement nettes et de la variation du fonds de roulement hors trésorerie d’une entreprise. Les dépenses d’investissement nettes sont l’excédent des dépenses d’investissement brutes sur l’amortissement. Pour ML, les dépenses d’investissement nettes sont de Rs 600 crore, c’est-à-dire les dépenses d’investissement brutes de Rs 800 crore moins la dépréciation et l’amortissement de Rs 200 crore.

L’augmentation du fonds de roulement hors caisse pour ML est de Rs 400 crore. L’augmentation du fonds de roulement hors trésorerie entraîne des sorties de trésorerie (augmentant ainsi les réinvestissements) tandis que la diminution du fonds de roulement hors trésorerie entraîne des entrées de trésorerie (diminuant ainsi les réinvestissements). Le réinvestissement net est de Rs 1 000 crore; c’est-à-dire, somme des dépenses d’investissement nettes de Rs 600 crore et augmentation du fonds de roulement hors caisse de Rs 400 crore. Le bénéfice d’exploitation après impôt est de Rs 2,800 crore [Rs 4,000 crore * ( 1- tax rate of 0.30)].

Le taux de réinvestissement pour ML est de 35,71% (réinvestissement net de Rs 1000 crore divisé par le bénéfice d’exploitation après impôt de Rs 2800 crore. calcul du taux de croissance du résultat opérationnel pour les investisseurs en dette et en actions.

Le taux de croissance du bénéfice d’exploitation d’une entreprise est calculé comme un produit de son rendement du capital et du taux de réinvestissement. Un taux de réinvestissement plus élevé reflète un taux de croissance plus élevé des bénéfices pour les actionnaires pour une projection donnée de rendement du capital pour une entreprise. Par conséquent, le taux de rétention est une variable importante lors de l’évaluation du total des créances (dette et capitaux propres) d’une entreprise.

L’écrivain est professeur associé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

