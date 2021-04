Votre argent: ce que la marge bénéficiaire brute révèle d’une entreprise

Regardons le calcul de la marge bénéficiaire brute et ses utilisations.

Les investisseurs doivent faire des inférences sur la marge bénéficiaire brute (GPM) des entreprises cibles pour l’investissement. Voici comment ils peuvent le faire:

Compte de résultat

Il s’agit de l’une des trois déclarations divulguées au public par une société anonyme conformément aux exigences des PCGR. Les entreprises publient régulièrement leurs comptes de profits et pertes trimestriels et annuels. Regardons le calcul de la marge bénéficiaire brute et ses utilisations. Supposons qu’il existe une entreprise appelée Wesely Lakshay Ltd (WLL). Les données de WLL pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2020 sont (en crore de Rs): Chiffre d’affaires des opérations 800; coût du matériel consommé 200; achat de stock dans le commerce 20; modification des stocks de FG & WIP (10); les dépenses liées aux avantages du personnel 50; frais financiers 5; la dotation aux amortissements 12; autres dépenses 160 et total des dépenses 437.

Marge bénéficiaire brute (GPM)

Il est calculé en divisant le bénéfice brut d’une entreprise par ses revenus d’exploitation pour une période donnée. Le bénéfice brut est calculé en soustrayant le coût des marchandises vendues (CGS) des revenus d’exploitation d’une entreprise au cours d’une période donnée. Bien que l’on puisse choisir les revenus d’exploitation à partir du compte de résultat, le chiffre CGS n’est pas explicitement indiqué.

Coût des marchandises vendues (CGS)

Le CGS révèle le coût de fabrication / marchandisage de la partie des marchandises vendues. Par conséquent, nous pouvons considérer les CGS comme la somme du coût du matériel consommé, de l’achat de stock commercial, des variations des stocks de FG et WIP, des charges au titre des avantages du personnel et des amortissements. Nous pouvons exclure d’autres dépenses dans le calcul car il s’agit généralement de la somme de toutes les dépenses engagées dans les fonctions de vente, générales et administratives des entreprises. Nous ignorons les coûts financiers dans la tête CGS en ce qui concerne les dépenses financières des entreprises.

CGS pour WLL pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2020 = 200 + 20-10 + 50 + 12 = Rs 272 crore. Et supposons que le CGS pour WLL pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2020 est de Rs 350 crore.

Le GPM pour WLL pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2020 = (800-272) / 800 * 100 = 66%. et GPM pour WLL pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2020 si son revenu d’exploitation est de Rs 900 crore = (900-350) / 900 * 100 = 61%. Cela indique que l’entreprise a amélioré son GPM de telle sorte que son bénéfice brut est de 66 Rs pour 100 Rs de revenus d’exploitation au cours du trimestre en cours, et qu’il augmente de 5 Rs au trimestre en cours par rapport au précédent. Le GPM devrait être utilisé pour les entreprises de fabrication et de négoce, car le CGS représente une dépense majeure pour elles. On peut comparer une entreprise soit sur ses propres GPM historiques, soit sur la comparaison avec celle de ses pairs. Plus le GPM est élevé, meilleure est l’efficacité d’une entreprise dans la gestion de ses dépenses de production / marchandisage.

L’écrivain est professeur agrégé de finance à la XLRI-Xavier School of Management, Jamshedpur

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.