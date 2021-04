Votre argent: ce que le bénéfice avant et après impôt révèle sur une entreprise

Le revenu total est la somme des revenus d’exploitation et des autres revenus et est de 3 000 crore de Rs pour HL.

Le rendement avant impôt sur les ventes et le rendement après impôt sur les ventes des entreprises sont deux marges bénéficiaires importantes qui doivent être analysées avant d’acheter des actions des entreprises. Comprenons brièvement la signification de ces deux marges ainsi que leur application dans le contexte de la prise de décision d’investissement.

Supposons que les revenus d’exploitation de Himanshu Ltd (HL) au cours de son récent exercice soient de Rs 2,500 crore, ses autres revenus sont de Rs 500 crore, la matière première consommée est de Rs 800 crore, l’achat de stock dans le commerce est de Rs 100 crore, change dans l’inventaire de FG et WIP est Rs 100 crore, la dépréciation et l’amortissement est Rs 200 crore, les dépenses au titre des avantages sociaux sont Rs 500 crore, les frais financiers sont Rs 100 crore et les autres dépenses sont Rs 200 crore. Les dépenses fiscales après ajustement de l’impôt différé sont de Rs 300 crore.

Retour avant impôts sur les ventes

Il est également connu sous le nom de profit avant impôt (PBT). Il est calculé en divisant le montant du bénéfice avant impôt (EBT) par le revenu total d’une entreprise. Les revenus d’exploitation font référence à la partie des revenus totaux qui est générée par une entreprise à partir de ses activités d’exploitation de base (il s’agit de Rs 2,500 crore pour HL) tandis que les autres revenus se réfèrent aux revenus générés par une entreprise à partir de ses activités non opérationnelles telles que les revenus provenant de les investissements en actions et obligations d’autres entreprises et sur le produit de la vente des investissements (il s’agit de Rs 500 crore pour HL). Le revenu total est la somme des revenus d’exploitation et des autres revenus et est de 3 000 crore de Rs pour HL.

Le rendement des ventes avant impôt correspond à l’excédent des revenus totaux sur les dépenses d’exploitation et hors exploitation (frais financiers), à l’exclusion des dépenses fiscales d’une entreprise au cours d’une période comptable donnée. Par conséquent, le total des dépenses avant impôts pour HL est de `2000 crore (somme des matières premières consommées, achat de stock dans le commerce, variation de l’inventaire de FG et WIP, D&A, dépenses au titre des avantages sociaux, coûts financiers et autres dépenses).

PBT pour HL est Rs 1 000 crore, c’est-à-dire Rs 3 000 crore moins Rs 2 000 crore. Par conséquent, le ROS avant impôt est de 33,33% (soit 1000/3000 * 100). Cela indique que HL gagne un EBT de Rs 33,33 pour chaque Rs 100 de ses revenus totaux. La marge PBT nous aide à comparer deux entreprises avec des différences dans leurs dépenses fiscales.

Retour sur les ventes après impôt

Il est également connu sous le nom de marge bénéficiaire après impôt (PATM) ou bénéfice après marge fiscale (EATM) ou marge de revenu net. Il est calculé en divisant le revenu net (ou PAT) par le revenu total d’une entreprise. EAT peut être calculé en soustrayant les dépenses fiscales totales du chiffre PBT. Pour HL, il s’agit de Rs 700 crore, soit un PBT de Rs 1000 crore moins les dépenses fiscales de Rs 300 crore. Le rendement des ventes après impôt pour HL est de 23,33% (soit 700/3000 * 100). Cela reflète le fait que HL gagne 23,33 roupies sous forme de bénéfice net pour chaque tranche de 100 roupies de ses revenus totaux.

Les marges PBT et PAT doivent être calculées pour chaque entreprise. Les PBT et PAT sont tous deux les éléments d’intérêt pour les actionnaires d’une entreprise et, par conséquent, une compréhension de leur signification et de leur application est une condition préalable à l’évaluation de l’attractivité des actions pour les investisseurs en actions.

L’écrivain est professeur associé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

