Votre argent : ce que le cycle de conversion en espèces dit d’une entreprise

L’efficacité du fonds de roulement peut être évaluée à l’aide du cycle de conversion de trésorerie (CCC). Examinons le calcul de CCC avec sa règle d’inférence.

Illustration hypothétique

Supposons les chiffres suivants (montant en crore de Rs) pour Abhijit Dipankar Phanindra Ltd (ADP) pour son dernier exercice financier : Actifs courants 1 200 ; Créances commerciales 600 ; inventaires 400 ; espèces et quasi-espèces 100 ; autres actifs courants 100; passif à court terme 800; dettes commerciales 300 ; charges à payer 100 ; portion à court terme de la dette à long terme 150 ; prêt bancaire à court terme 150; autres passifs courants 100; chiffre d’affaires 2000 ; coût des marchandises vendues 1 200 ; ventes quotidiennes 5,48 (2000/365 jours); coût journalier des marchandises vendues 3,29 (1200/365 jours).

Cycle de conversion monétaire (CCC)

C’est l’excédent du cycle d’exploitation sur les jours à payer d’une entreprise. Le cycle d’exploitation est la somme des jours de créances et des jours de stocks. Alors que le cycle d’exploitation reflète les jours pris par une entreprise pour récupérer ses fonds immobilisés dans les stocks et les créances, la CCC révèle les jours payables ajustés pour récupérer l’argent qui sort dans les opérations d’une entreprise.

Jours d’Inventaire (DSI)

Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels une entreprise stocke des stocks et est calculé en divisant les stocks par le coût quotidien des marchandises vendues (CGS) d’une entreprise. Pour ADP, il est de 122 jours (inventaires de Rs 400 crore divisés par CGS quotidien de Rs 3,29 crore) pour l’année en cours. Réduire les stocks de jours, meilleure est l’efficacité de la gestion des stocks d’une entreprise. Si le DSI d’ADP était de 150 jours l’année précédente, alors l’entreprise a amélioré son efficacité de gestion des stocks pour l’année en cours.

Jours à recevoir (DSO)

C’est le nombre de jours qu’une entreprise met pour recouvrer ses créances. Il est calculé en divisant les créances commerciales par les ventes quotidiennes d’une entreprise. Pour ADP, il est de 109 jours (créances commerciales de Rs 600 crore divisées par des ventes quotidiennes de Rs 5,48 crore) pour l’année en cours. Diminuez le délai moyen de recouvrement, meilleure est l’efficacité de la gestion des créances d’une entreprise. Si les jours de créances d’ADP étaient de 120 jours l’année précédente, alors l’entreprise a amélioré l’efficacité de sa gestion des créances pour l’année en cours.

Jours à payer (JJ)

Il révèle le nombre de jours mis par une entreprise pour régler ses cotisations. Il est calculé en divisant les dettes commerciales et les charges à payer par le coût quotidien des marchandises vendues (CGS). Pour ADP, DP est de 122 jours. Cela indique qu’ADP prend 122 jours pour payer ses fournisseurs. Si le DP de l’entreprise était de 140 jours l’année précédente, alors il est devenu inefficace dans la gestion de ses dettes dans l’année en cours.

La règle d’inférence est plus élevée le DP, meilleure est l’efficacité.

Cycle de conversion monétaire (CCC)

Le CCC pour l’ADP est de 109 jours (DSI de 122 jours plus DSO de 109 jours moins DP de 122 jours) pour l’année en cours. Il était de 130 jours (DSI de 150 jours plus DSO de 120 jours moins DP de 140 jours) l’année précédente. L’entreprise a mis 109 jours pour récupérer une roupie sortie de ses activités l’année dernière alors qu’elle avait mis 130 jours pour la même chose l’année précédente. Par conséquent, l’efficacité du fonds de roulement de l’entreprise s’est améliorée au cours de l’année en cours.

L’écrivain est professeur agrégé de finance à XLRI — Xavier School of Management, Jamshedpur

