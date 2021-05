Votre argent: cinq conseils pour choisir un fonds commun de placement qui vous convient

Vous pouvez voir et entendre diverses choses, mais ne craignez pas les gros mots et ne suivez pas aveuglément le troupeau. Tenez compte de tous les risques avant d’investir.

Par Sandeep Bhosle

Nous rencontrons souvent des termes tels que «les plus performants au monde» et les «rendements les plus élevés» lors de la sélection des avenues d’investissement et des fonds communs de placement. Il est facile de se laisser influencer par eux, car nous voulons tous acheter les fonds communs de placement les plus performants.

Voici cinq conseils pour vous aider à décider où investir.

Fixez vos objectifs

Tout ce que vous faites pour vos investissements dépend de vos objectifs. Vos objectifs pourraient être d’obtenir un rendement supérieur à votre épargne bancaire, de planifier longtemps à l’avance une retraite aisée, d’économiser des impôts, le mariage d’enfants ou les études à l’étranger, etc.

Ignorer le bruit du marché

Vous pouvez voir et entendre diverses choses, mais ne craignez pas les gros mots et ne suivez pas aveuglément le troupeau. Tenez compte de tous les risques avant d’investir. N’oubliez pas que vos objectifs sont différents de ceux des autres investisseurs.

Faites correspondre les MF à vos objectifs

Vous devez aligner vos objectifs sur l’objectif de ces fonds pour en tirer le meilleur parti. Cela garantit que votre argent travaille vers votre objectif même pendant que vous dormez. Et pour cela, vous devez être très clair sur votre objectif. Vérifiez si le fonds commun de placement correspond à la durée (long terme / court terme); classe d’actifs (où souhaitez-vous investir en actions, en dette ou en or); diversification (styles d’investissement / concentration sur les segments / capitalisation boursière, etc.). Il devient alors simple de suivre l’évolution de vos finances par rapport à vos objectifs prédéterminés.

Regardez au-delà des performances à court terme

Maintenant, nous ne disons pas que vous ne devriez pas regarder les performances passées; bien sûr, vous devriez. Cela donne une bonne idée de la performance du fonds et de son échec. Mais ne basez pas entièrement votre décision d’investissement sur cela. Plus que la performance récente d’un fonds, ce qui importe ce sont les fondamentaux du fonds.

Connaissez votre appétit pour le risque

Il y a un risque dans chaque type d’investissement. Les fonds communs de placement sont également exposés aux risques de marché. Considérez donc tous les facteurs de risque avant de vous lancer dans les fonds communs de placement. L’appétit pour le risque est le niveau de risque que vous, en tant qu’investisseur, êtes prêt à accepter tout en poursuivant vos objectifs financiers.

L’auteur est AVP, Customer Interaction, Quantum AMC

